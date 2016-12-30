T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul’un orta yeri karanlık, elektrik kesintisi bütün semtleri dolaşıyor!

Karanlıkta ve soğukta kalan İstanbullular, yetkililerden açıklama bekliyor

30 Aralık 2016 22:59

Türkiye’nin genelinde yaşanan elektrik kesintileri, en son olarak Taksim, Cihangir, Galatasaray, Şişli civarında elektrikler kesildi. 

Tutuklanan Gazeteci Ahmet Şık için hâkimliğin karar arası verdiği sırada da elektrikler gitti. 

Sosyal medyada birçok insan, havanın sıfırın altında olması sebebiyle elektrik kesintilerine tepki gösterdi. 

Beyoğlu ve civarında elektrikler yaklaşık 1.5 saat sonra geldi.

Enerji Bakanlığı, elektrik kesintileriyle ilgili bir açıklama yapmış ve  "yeterli elektrik olmadığı" olmadığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Bakanlık, “Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir” demiş fakat bu açıklama sonrası Beyoğlu ve çevre ilçelerde elektrikler gitti.

Çağlayan Adliyesi

ETİKETLER

elektrik kesintisiistanbultaksimne zaman gelecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24