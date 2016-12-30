İstanbul’un orta yeri karanlık, elektrik kesintisi bütün semtleri dolaşıyor!

Türkiye’nin genelinde yaşanan elektrik kesintileri, en son olarak Taksim, Cihangir, Galatasaray, Şişli civarında elektrikler kesildi.

Tutuklanan Gazeteci Ahmet Şık için hâkimliğin karar arası verdiği sırada da elektrikler gitti.

Sosyal medyada birçok insan, havanın sıfırın altında olması sebebiyle elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Beyoğlu ve civarında elektrikler yaklaşık 1.5 saat sonra geldi.

Enerji Bakanlığı, elektrik kesintileriyle ilgili bir açıklama yapmış ve "yeterli elektrik olmadığı" olmadığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Bakanlık, “Kesintiler, İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir” demiş fakat bu açıklama sonrası Beyoğlu ve çevre ilçelerde elektrikler gitti.