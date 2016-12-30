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Yaşam

6 ile 2 Ocak'ta elektrik verilmeyecek

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

30 Aralık 2016 22:42

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde, 2 Ocak'ta, belirlenen saatler arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Ocak günü Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi, 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi ile 3583, 3584 ve 3585 sokaklara 09.00-12.00, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile 60018, 60020, 60022 ve 60024 sokaklara 12.30-15.30, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne 08.30-17.00, Sarısakal Mahallesi'ne ise 08.45-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Gaziantep

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Bulduk, Güllük, Subaşı, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerine 09.00-13.00, Şahinbey ilçesi Yeşilkent, Osmanlı, Bayramlı mahalleleri ile Barak İçme Su Grubu ve Oğuzeli içme su trafosuna 09.00-11.00, Yukarıbeylerbeyi mahallesi ile Yukarıbeylerbeyi yolu üzeri işletmelere ve Tam Sofra Yemek'e 09.00-14.00, Sarıbaşak Mahallesi'ne 09.00-14.00, Şehitkamil ilçesi Sinan, Türkyurdu, Günbulur ve İbrahimşehir mahalleleri ile Barak İçme Su Grubu ve Oğuzeli içme su trafosuna 09.00-11.00, İslahiye ilçesi Güngören ve Çınarlı mahallelerine 09.00-16.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesi'ne 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Mersin

Mersin'in Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eski Köy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61425, 61430 ve 61442 sokaklara; Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi ile 36131, 36132, 36121, 36122, 36137, 36120, 36126, 36115, 36113, 36104, 36110, 36111 ve 36139 sokaklara; Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Fındıkpınarı Caddesi ile 52040, 52038, 52001, 52007, 52028, 52031, 52030 ve 52025 sokaklara; Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi'ne; Silifke ilçesi Keben, Ortaören, Sabak ve Karakaya mahallelerine; Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi'ne; Düğdüören Mahallesi'ne 09.00 - 17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir, Bahçelievler, Bağlar, Yeni, Değirmenkarşı, Cumhuriyet (Merkez), Mustafa Kemal, Adabucak, Kurtuluş, Bayır, Fidanlık, Pınarbaşı ve Yeşilova mahallelerine 09.00-17.00, Yayladağı İlçesi Çabala, Kızılçat, Aşağıpulluyazı ve Yukarıpulluyazı mahallelerine 09.00-17.00, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot, Sofular ve Orhanlı mahallelerine 09.00-15.00, İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi 309/13 Sokağa 08.30-17.30, Cırtıman Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde enerji kesintisine gidilecek.

Osmaniye

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyüne 09.00-17.00, Merkez ilçesi Esenevler ve Rahime Hatun mahallelerine 09.00-14.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle enerji sağlanamayacak.

Kilis

Kilis'in Merkez ve Polateli ilçesi ve ilçelere bağlı tüm köyler ile Jandarmaya 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

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