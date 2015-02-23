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Bakanlık 28 bin engellinin kişisel bilgilerini internette paylaşmış

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 28 bin görme engellinin bilgilerinin internet ortamında paylaştığı ortaya çıktı

23 Şubat 2015 17:18

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait 28 bin görme engellinin isim, soy isim, TC kimlik no, engel oranı ve adres bilgilerinin yer aldığı bir dosyanın herkesin ulaşabileceği internet ortamında olduğu belirlendi.

sosyalyardimlar.aile.gov.tr diye başlayan uzantıda açılan excel dosyasında 28 bin görme engellinin isim, soy isim, TC kimlik no, engel oranı ve adres bilgileri yer alıyor.

Tesadüf eseri TC kimlik numarasını google'a yazan bir görme engelli bu excel dosyasına ulaştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na konuyu iletmeleri üzerine link bu haberin hazırlandığı saatlerde yayından kaldırıldı.

 

2011'den beri mi internette?

 

Nilay Vardar'ın bianet'te yayımlanan haberine göre, görme engelliler ne kadar süredir internet ortamında yer aldığından emin olmadıkları bu dosya nedeniyle tedirgin oldu.

Linkte 'özida görme engelli bilgisi' diye yazması dosyanın Aralık 2011'den önce hazırlandığını düşündürtüyor. Çünkü 31.12.2011 tarihi itibariyle Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurumu kapatılarak bu kuruma ait iş ve işlemler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

İsmi dosyada yer alan görme engelliler, bakanlık bünyesinde olan bu bilgi işlem hatasının Anayasa'nın 20. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek oluşabilecek mağduriyetler için kaygılı olduklarını ifade ettiler.

14 Ocak 2014'te de Diyarbakır’da polis tarafından bildirilen ‘suça karışmış, cinsel istismara ve tecavüze uğramış’ 872 çocuğun listesini internet sitesinden yayınlayan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlatılırken Müdür Hacı Ali Çelik görevden alınmıştı. 

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