Bedensel Engelli Spor Federasyonu 15 branşı kapattı!

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, 5-8 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Atıcılık Türkiye Şampiyonası hariç, diğer tüm branşların faaliyetleri, ödenek bulunmaması nedeniyle ertelenmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

TBESF'nin bünyesininde atıcılığın yanı sıra ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, bilek güreşi, okçuluk, yüzme, yelken, tekerlekli sandalye tenis, badminton, atletizm, oturarak voleybol, masa tenisi, bocce, kayak, tekerlekli sandalye dans ve halter branşları yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TBESF’nin mali bütçesinin ibrasıyla ilgili sürecin devam etmesi nedeniyle federasyona bütçe aktarımının ertelendiğini bildirdi.

Taraf’ta yer alan habere göre, Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, TBESF'nin ödenek yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini ertelediği belirtildi. TBESF'nin 22 Kasım 2014'te yapılan 4. mali genel kurulunda, federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmediğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kanun gereği 60 gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılması gerekmişti ancak açılan davalar sonucunda, mahkemece mali genel kurulun iptaline karar verilmiştir. Bu karara istinaden, kararın kalkması ve seçimli olağanüstü genel kurul için delegelerce yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmiş olup, dava devam etmektedir. TBESF'nin mali bütçesinin ibrasıyla ilgili sürecin devam etmesinden dolayı, federasyona bütçe aktarımı ertelenmiştir." TBESF'nin 15 Şubat'ta tekrar genel kurula gideceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Ayrıca federasyonlar, her yılın başında faaliyet takvimini ve bu faaliyetler çerçevesinde bütçelerini belirlemektedirler. Federasyonların genel müdürlük yardımları dışında, kendi elde ettiği veya edeceği öz gelirlerin (sponsor, reklam, tescil, vize, transfer gibi) elde etmesinde veya harcama yapmasında hukuksal bir engel bulunmamaktadır.

Bağımsız spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlerinin yapılması federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundadır. Bu amaçla Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının 25 Ocak 2015 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerin ertelenmesi karar alındığı öğrenilmiş olup, Bakanlık açısından mevcut durumun kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur."