Bakanlığın 'Tecavüzse butona bassaydın' savunmasına gardiyandan itiraf: Butonlar bozuk!

Maltepe’deki çocuk ceza infaz kurumunda yaşanan tecavüz olayıyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın “Davacı acil çağrı butonuna basmadı, bağırmadı” savunmasının ardından o dönem o cezaevinde gardiyanlık yapan A.A.’dan ilginç bir açıklama geldi. A.A, “Koğuşlardaki acil butonları çalışmamaktadır. Duvar ve kapılar çok kalın. Seslerini duyurmaları imkânsız.” dedi.

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak kalan 17 yaşındaki F.G., 2011 yılında diğer koğuşlarda kalan V.Y. ve R.Ö.’nün tecavüzüne uğradı. Açılan davada Adalet Bakanlığı “F.G. koğuştaki acil butonuna basabilirdi ya da bağırarak yardım isteyebilirdi” savunmasını yaptı. Bu haberin 2 gün önce Hürriyet gazetesinde yayımlanmasının ardından, cezaevinde görev yapan infaz koruma memuru A.A. telefonla arayarak önemli iddialarda bulundu. Hakkındaki bir iddiadan dolayı başka bir ilde görevlendirildiğini söyleyen A.A., yaşanan tecavüz olayında Adalet Bakanlığı’nın yaptığı savunmanın gerçekçi olmadığı söyledi.

'İş yükü oluyordu'

Fırat Alkaç'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, A.A., çocukların bulunduğu koğuşlarda da görev yaptığını belirterek şunları anlattı: “Cezaevinde koğuşlarda bulunan acil butonları çalışmamaktadır. Bunlar bizim zamanımızda devre dışı bırakılmıştır. Çünkü cezaevi genelinde ortalama 150 tane buton vardı. Her basılan butona gitmek gardiyanlar için iş yükü oluyordu. Ayrıca cezaevinin koridorları çok uzun. Yani memurlar bu koridorların başına bulunan yerlerinde bekliyor. Mahkûmların kaldığı duvarlar ve kapılar çok kalın. Normal durumlarda bile içerde bulunan birinin bağırması duyulmuyor. Mahkûmlar bizlere seslerini duyurmak için sert bir cisimle demir kapıya vuruyordu.”

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