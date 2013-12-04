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Adalet Bakanlığı'nın tecavüz davasında 'ihmal' savunması: Mağdur bağırmadı!

Cezaevinde tecavüze uğrayan gencin ailesi, Adalet Bakanlığı aleyhine 'ihmal' davası açtı

04 Aralık 2013 10:46

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 2011 yılında hastaneye götürülen F.G.'nin tecavüze uğradığı kesinleşince, V.Y. ve R.Ö. hakkında dava açıldı. Tecavüze uğrayan gencin ailesi de Adalet Bakanlığı'na 'ihmal' davası açtı.  Davada Bakanlık ihmali şu savunmayla reddetti: "Mağdur bağırmadı ve odada acil butonuna basmadı."

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 2011 yılında meydana gelen tecavüz olayında, iddiaya göre, 17 yaşındaki tutuklu F.G., diğer koğuşlarda kalan V.Y. ve R.Ö. tarafından sürekli rahatsız ediliyordu. Durumu kimseye söylemeyen F.G., ilerleyen günlerde, V.Y. ve R.Ö.’nün tecavüzüne uğradı.

 

Koğuştan ses geliyordu

 

Aynı cezaevinde kalan Y.B. ise verdiği ifadesinde “Ben televizyon izlerken koğuşun üst kısmında bağrışma sesi geldi. Ben de koğuşun üst kısmına girdim ve sesin geldiği odanın kapısına kadar gittim. İçeri girmeden kapıyı vurdum, içeriden bana ‘Önemli bir şey yok sen git’ dediler” dedi. Anadolu Adliyesi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada geçtiğimiz gün karar çıktı. Mahkeme “zorla hürriyetten yoksun bırakma ve cinsel istismar” suçlamasıyla, iki sanığa 8’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi. F.G.’nin davasını üstlenen avukat Sema Kılıç, ailenin isteği üzerine, Adalet Bakanlığı’na 200 bin liralık tazminat davası açtı.  

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