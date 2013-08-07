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Yaşam

Bakanlığın tarlasında hint keneviri

Edirne’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı bir kamu kuruluşunun tarlasında 1 milyon 30 bin kök Hint keneviri yetiştirilmekte olduğu ortaya çıktı

07 Ağustos 2013 18:38


Edirne’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı bir kamu kuruluşunun tarlasında 1 milyon 30 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Bosnaköy köyü ile Karaağaç Mahallesi arasındaki ayçiçek ekimi için kullanılan tarlada inceleme yapıldı.

İncelemede tarlada ekili halde 1 milyon 300 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ayçiçeklerin arasındaki Hint kenevirleri tek tek toplanarak jandarma eşliğinde yakıldı.

Söz konusu tarlanın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait olduğu ortaya çıktı.

Hint kenevirlerinin Tarım Bakanlığı’na bağlı enstitünün tarlasında nasıl yetiştirildiği soruşturuluyor.

 

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