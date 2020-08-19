Bakanlığın pandemi bakım ücreti ödemesini kaldırdığı özel hastaneler yoğun bakım kapasitesinin yüzde 41'ine sahip

Yeni tip Koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nda tatilcilerin tedbirlere uymayan davranışları ve yabancı turist akınına bağlanan vaka sayısındaki artış gün geçtikçe artıyor. Doktorlar bayramdaki manzaradan sonra hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, pek çok ilde de sağlıkçıların istifalarının arttığı haberleri geliyor. Yoğun bakım sayısının yetersizliği ise bir diğer tartışma konusu.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 tedavisi gören hastalar için özel hastanelerdeki yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesini iptal etmesinin ardından gündeme gelen yoğun bakım kapasitesi tartışması vatandaşları endişeye sürüklüyor. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç’ın hazırladığı raporda yoğun bakımların durumu ise çarpıcı bir nitelik kazanmış durumda.

BirGün'ün raporu kaynak gösterdiği haberine göre, ülkede toplam 39 bin 279 adet yoğun bakım yatağı bulunuyor. Ancak bu yatakların yüzde 41’ine karşılık gelen 16 bin 238 adedi özel hastanelerde.

Buna göre özel hastanelerin en çok para kazandığı servisler, yoğun bakım üniteleri. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 29 Haziran 2020’de özel hastanelere yoğun bakımlarda tedavi gören Covid-19 hastaları için ödeme yapmayı durdurması özel hastaneleri mali açıdan krize sokmuş durumda. Mali nedenler yüzünden özel hastaneler yoğun bakım kapasitelerini bu yüzden mümkün olduğunca Covid-19 dışında kalan hastalara ayırıyor.

Hal böyle olunca ülkenin yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 41’ini oluşturan özel hastaneler salgınla mücadelede zafiyet yaratıyor.

Rapordan satır başları şu şekilde;

"Bugün birçok ilde yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunamamasının temel nedenleri arasında hastane işletmelerinin yoğun bakım yataklarını en çok para kazandıran hizmet olarak görmesi, yoğun bakım servislerine endikasyonsuz hasta yatışları ve yoğun bakım yataklarının akılcı kullanılmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 29 Haziran 2020’ tarihinden itibaren özel hastanelere COVID-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesini iptal etmesi yer alıyor."