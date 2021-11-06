Bakanlığın "bal ormanına" taş ocağı için bilirkişi raporu: Ekolojik denge yok olur

Rize'nin tarım havzası Hemşin ilçesinde, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile 12 köy ve mahalle muhtarının imzaladığı ortak bildiriyle karşı çıktığı Levent köyünde 99 hektarlık alanda planlanan taş ocağı için açılan ‘iptal’ davasında hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, taş ocağı projesinin ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağına yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'bal ormanı' ilan edilen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı benekli alabalık, su samuru ve su kertenkelesinin yaşadığı dereyi de kapsayan Hemşin Vadisi'ndeki Levent köyünde, bir firma tarafından taş ocağı projesi hazırlandı.



Şirketin toplam ruhsat alanı 99 hektar olan arazide ilk aşama için 24,7 hektarlık alan için yaptığı başvuruda 'ÇED gerekli değil' kararı verildi. Kentin organik tarım havzası Hemşin'de daha önce yapımı planlanan hidroelektrik santraline karşı bir araya gelip, projeyi iptal ettiren AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile 12 köy ve mahalle muhtarı, bu kez Levent köyünde taş ocağına karşı birleşerek, ortak bildiriye imza attı.

Dosyanın iade edildiği Rize İdare Mahkemesi'nce oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyeti taş ocağı açılmak istenen alanda incelemesi yaptı.

Bilirkişi raporunda ekolojik dengeye dikkat çekildi

Rize İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda özetle şu ifadelere yer verildi: "Raporda ayrıntıları verilen bu parametreler açısından çevresel etki değerlendirmeleri yapılmamış projenin bu hali ile işletilmesi durumunda fiziksel ve biyolojik çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı, çevreye olabilecek olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da zararın çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alanı temsilden uzak ve literatür bilgilerine dayalı hazırlandığı ve proje özelinde uygun ve yeterli olmadığı, riskleri öngörmediği ve alternatif tedbirleri içermediği görüş ve kanaatindeyiz."

"Karar mercileri projeyi masa başında değil, yerinde inceleselerdi..."

Taş ocağına karşı mücadele yürüten Kasım Demirci, "Bilirkişi heyeti olması gereken doğrultuda kararlarını verdi. Biz de başından beri bunu ifade ediyoruz. Karar mercileri projeyi masa başında değil de doğaya gelip yerinde inceleselerdi bilirkişi heyetinin verdiği kararı verirdiler. 100 senelik ağaçlarla kaplı bu ormanlık alanın içerisinde patika yolu bile yok. Sadece bir kişinin para kazanması için bu ormanın, doğanın tahrip edilmesi ülkemiz için de büyük bir kayıptır. Bu bağlamda bilirkişinin vermiş olduğu rapor bizi mutlu etmiştir" dedi.