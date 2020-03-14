Bakanlığa uzaktan eğitim uyarısı: Her çocuk erişemez

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ’un ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin, Koronavirüs nedeniyle eğitime 23 Mart’tam itibaren “uzaktan” devam edeceğini açıklaması, pek çok sorunu gündeme getirdi. Eğitim sendikaları başkanları, eğitim sürecinin uzaktan yürütülmesinde en büyük sorunlardan birinin evlerinde imkânı olmayan öğrencilerin durumu olduğuna dikkat çekti.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2020 öğretim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlamak yerine salgın riskinin azalmasının beklendiği haziran ayı için telafi planı yapması gerektiğini söyledi. Örgün eğitimin en önemli özelliğinin çocuklarla karşılıklı yapılan yüz yüze eğitim olduğunu belirten Yıldırım, “Hiçbir uzaktan eğitim sisteminin yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değildir. Asıl olan yaparak yaşayarak ve karşılıklı soru-cevap ile elde edilen kazanımlardır" dedi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre çocukların evinde bilgisayar internet gibi eşit imkanlar olmadığını belirten Yıldırım şunları söyledi: "MEB’in yaptığı açıklama kesinlikle çocuklarımızın bu dönemki ders bilgilerinin eksik kalacağı anlamına gelmekte. Kesinlikle uzaktan eğitimden vazgeçilerek haziranda telafi haftaları eğitim-öğretime eklenmeli. Çocuklarımız için en eşit ve adil olan yöntem bu olacaktır. Salgına karşı ulusal olarak teyakkuza geçelim ve hepimiz bu konuda devletin önleme çabalarına destek olalım ancak görülen o ki; MEB’in anlık olarak aldığı bu kararın dolaylı - artçı etkileri ile ilgili hazırlık yapmadığını görmüş olduk.”