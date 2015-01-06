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Politika

'Bakanlar Yüce Divan'a gittiklerinde ucu Erdoğan ve Bilal'a gelecek, korku bu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP'nin yolsuzluk ve rüşvet konusunda sesini çıkartmadığını ve hırsızlığa göz yumduğunu söyledi

06 Ocak 2015 20:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis komisyonunun 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmemesi ile ile ilgili olarak, "Bakanları Yüce Divan'a gittiklerinde konuşursa ucu Recep Tayyip Erdoğan'a ve oğlu Bilal'e gelecek, korku bu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, AKP'lilerin Yüce Divan'a gittiği anda bakanların konuşacağını bildiğini ifade etti.

DHA'nın haberine göre, Ağbaba, "Bakanlar Yüce Divan'a giderde konuşursa ucu Recep Tayyip Erdoğan'a ve oğlu Bilal'e gelecek. Korku budur. AKP'lilere ve milletvekillerine borçla bir şey vermesinler. Seçimde hesaplaşalım derler, borçlarını bir daha ödemezler. Onlara suç işleme özgürlüğü verildi. Yüzde 48 aldık, bu bize her türlü özgürlüğü verir diyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık, çalma gibi her türlü özgürlük veriliyor" diye konuştu.

 

'HDP'nin bu konuda hiç sesi çıkmadı, hırsızlığa göz yumdu'

 

AKP'lilerin gelinen noktada tüm dünyanın duyduğu, gördüğü bir pisliğe 'darbe, paralel yapı' dediklerini belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 Aralık'taki gündeme bakın, şimdiki konuşulana bakın. 22 Aralık'ta ne darbe diyorlardı, ne Anayasa Mahkemesi'ne laf söylüyorlardı. Şimdi Anayasa Mahkemesi darbeci oldu. Ya bunların üyelerinin 11'ini sen atamışsın, çocuklarının nikahını kıymışsın. Düne kadar kol kola verip işbirliği yapmışsın. Şimdi paraleldi, darbeydi. CHP olarak bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bizim dışımızda Meclis'te birazcık MHP konuşuyor.

HDP'nin bu konuda hiç sesi çıkmadı, hırsızlığa göz yumdu. 50 veya 100 yıl sonra bu 06 Ocak'ı tarih yazacak. Buna hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu hırsızlıklar, yolsuzluklar nasıl bir iştir, insan inanamıyor. Önümüzde çok önemli bir süreç bulunuyor. Bu sadece CHP'nin değil, Türkiye'nin, laik Cumhuriyet'in var olup, yok olma sürecidir" diye konuştu.

 

'Haram medya gündem değiştirmeye çalışıyor'

 

Bakanların Yüce Divan'a gitse de, gitmese de herkesin paraların gerçek olduğunu anladığını kaydeden Ağbaba, "Bavul görüntüsünden sonra oradaki paraların gerçek olduğunu herkes gördü. Yandaş yani haram, utanmaz medyası var ya. Dördü beşi aynı manşeti atıyor. Burada 5 yaşında bir çocuk yumurta çalsa, ailesi 5 ay sokağa utancından çıkamaz. Bunların hırsızlıkları da, sahipleri de kuvvetli.

Bunlar hem hırsız, hem arsız, hem yüzsüzdür. Toplanan paralarla kurulan haram medyası, bize başka bir gündemi yutturmaya çalışıyor. Ama birazcık vicdanı olan herkes biliyor ki, bu ülkenin kaynakları talan edildi. Kendi yandaşlarına peşkeş çekildi. Hırsızlığın, yolsuzluğun daniskası var" dedi.

 

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