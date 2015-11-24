Bakanlar Kurulu'na kimler ilk kez girdi, kimlerin görevi değişti, kimler yer almadı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 64. hükümetteki değişiklikler dikkat çekti.

62. hükümette Başbakan Yardımcısı olarak yer alan Numan Kurtulmuş ve Yalçın Akdoğan, 64. hükümette de yerini korudu. 62. hükümette Başbakan Yardımcısı olarak yer alan, ancak aktif siyaseti bıraktığını açıklayan, AKP'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç ve 62. hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Ali Babacan Bakanlar Kurulu'nda yer almadı. 64. hükümette beş Başbakan Yardımcısı yer aldı. Seçim hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak yer alan Tuğrul Türkeş yeni kabinede de yerini korurken, 62. hükümette Maliye Bakanı olarak yer alan Mehmet Şimşek ve eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan Başbakan Yardımcısı oldu.

Bozdağ yeniden Adalet Bakanı

62. hükümette 25 Aralık 2013 ile 7 Mart 2015 tarihleri arasında Adalet Bakanı olarak görev yapan, 7 Mart'ta anayasanın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devreden Bekir Bozdağ, 64. hükümette de Adalet Bakanı olarak yer aldı.

Kadın Aile Bakanı geleneği değişmedi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu AKP hükümetleri döneminde ilk kez kabinede yer aldı. 62. hükümette Aile Bakanlığı'nı Ayşenur İslam yürütüyordu.

AB Bakanı yine Bozkır

17-25 Aralık sonrasında istifa eden Egemen Bağış'ın yerine 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak yer alan Volkan Bozkır yeni hükümette de aynı görevi yürütecek. 25 Aralık 2013 - 28 Ağustos 2015 arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Fikri Işık da yeni kabinede yerini koruyan isimlerden oldu.

Süleyman Soylu kabinede,

Faruk Çelik'in görevi değişti

Süleyman Soylu yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak yer alırken 62. hükümette bu görevi yürüten Faruk Çelik, Bakanlar Kurulu'nda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak yer aldı. 62. hükümette bu görevde bulunan Mehdi Eker ise yeni kabinede yer almadı.

Kadın bakan sayısı ikiye çıktı

Fatma Güldemet Sarı yeni hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanı olurken, 62. hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu yerini korudu. 17-25 Aralık sonrasında istifa eden Erdoğan Bayraktar yerine bu göreve gelen İdris Güllüce de kabinede yer almadı.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş

17-25 Aralık soruşturmasının ardından istifa eden Zafer Çağlayan'ın yerine 62. hükümette Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekci yeni kabinede yer almadı. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Enerji Bakanı oldu

62. hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Taner Yıldız, yeni hükümette yer almazken, kulislerde Başbakan Yardımcılığı için adı geçen isimlerden olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak yeni Enerji Bakanı oldu.

Spor Bakanı değişmedi

Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından Başbakan Davutoğlu başkanlığında kurulan Bakanlar Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Akif Çağatay Kılıç yeni hükümette de aynı görevi yürütecek.

Canikli kabinede yok

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli yeni kabinede yer almadı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi oldu.

Yalçın Akdoğan'ın adı geçiyordu,

Efkan Ala İçişleri Bakanı oldu

17-25 Aralık operasyonlarının ardından istifa eden Muammer Güler'in yerine 62. hükümette İçişleri Bakanı olarak yer alan Efkan Ala yeni hükümette de aynı görevde bulunacak. İçişleri Bakanlığı için adı geçen isimlerden biri de Yalçın Akdoğan'dı.

Seçim hükümetinde Başbakan Yardımcısı'ydı,

Kalkınma Bakanlığı'na döndü

62. hükümette Kalkınma Bakanı olarak yer alan Cevdet Yılmaz seçim hükümetinde (63. hükümet) Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştı. Cevdet Yılmaz, 64. hükümette de Kalkınma Bakanı oldu.

Eski AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 64. hükümette Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı. 24 Ocak 2013'te bu göreve getirilen Ömer Çelik kabinede yer almadı.

Maliye Naci Ağbal'a emanet

13 Eylül 2015'te Ekonomiden Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Naci Ağbal, yeni hükümette Maliye Bakanı olarak yer aldı.

7 Haziran sonrası TBMM Başkanı seçilen Yılmaz yeniden Savunma Bakanı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı kabinede yerini koruyan isimler arasında yer alırken, 62. hükümette Savunma Bakanlığı yapan, 7 Haziran seçimleri sonrası TBMM Başkanı seçilen İsmet Yılmaz yeniden Savunma Bakanı oldu. 26. dönemde TBMM Başkanı İsmail Kahraman oldu.

Veysel Eroğlu ve

Mehmet Müezzinoğlu yerini korudu

62. hükümette Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Mehmet Müezzinoğlu 64. hükümette yerini koruyan isimler arasında yer aldı.

Binali Yıldırım yeniden kabinede

2 Kasım 2011'den 25 Aralık 2013'e kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapan, 5 Haziran 2014'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına getirilen Binali Yıldırım, 64. hükümette de Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.