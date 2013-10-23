Bakanlar Kurulu 750 bin kaçak asker için harekete geçti

Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 70 bin er ve erbaşı etkileyen uzun dönem askerliği 15 aydan 12 aya düşürme kararından sonra önemli bir gelişme yaşandı. 750 bin yoklama kaçağı ve bakayanın askere alınması için harekete geçti.

Bilgiler emniyete gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 750 bin kişinin bilgilerini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) gönderdi. Yoklama kaçakları ve bakayalar Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden aranacak. Polis ve jandarma denetimlerinde yoklama kaçağı ya da bakaya olduğu tespit edilenler en yakın askerlik şubesine teslim edilecek.

Para cezası uygulanacak

GBT sorgusunda arandığı belirlenen kişilere eskiden olduğu gibi gözaltı işlemi yapılmayacak. Mesai saatleri dışında veya hafta sonu yakalanan kişiler yapılacak tebligat ile serbest bırakılacak. 15 gün içinde askerlik şubesine teslim olmayanlara 1000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

İhtiyaç halinde; bakaya veya yoklama kaçakları için bankalarda hesap açtırmama, yurtdışına seyahat ettirmeme gibi kısıtlamalar uygulamaya sokulacak.

Şubelerde kuyruk oluştu

Askerlik süresinin kısaltılması askere gidecek olan gençleri sevindirdi. Kasım 2013 celp döneminde silah altına alınacak olan asker adayları askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.