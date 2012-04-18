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'Bakandan iş isteyecektim, 'oyna' dedi'

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Erzurum ziyaretinde gündeme gelen vatandaş Mustafa Boğaçayır konuştu

18 Nisan 2012 13:21

 

Erzurumlu vatandaş, 'Bakan'dan iş isteyecektim. 'Oyna' deyince oynadım. Ama derdimi anlatamadan gitti' dedi.
 
Akşam gazetesinden Levent Akpınar'ın haberine göre, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Erzurum'da 5 TEDAŞ işçisinin yaşamını yitirdiği gölette yaptığı incelemenin ardından geçtiği Pasinler'de 'Sayın bakanım geldiğine çok sevindim' diyen Mustafa Boğaçayır'a 'Hadi bir takla at ya da oyna bir göreyim' demesi üzerine vatandaşın oynaması Türkiye'nin gündemine oturdu. Bakan Şahin'e muhalefetten eleştiri yağarken Boğaçayır (64) o gün yaşananları şöyle anlattı.
 
'Bakanın geleceğini duyunca karşılamaya gittim. Görünce çok heyecanlandım. Bakanla tokalaştım. İlçeyi ziyaretine çok sevindiğimi söyledim. Bakan Bey 'Yok ya nereden bileyim sevindiğini. Hadi oyna da bir göreyim 'dedi. Davul-zurna ekibi çalmaya başlayınca ben de oynadım. İnsanlar bakanın etrafını sardı ve uzaklaşmak zorunda kaldım. İşin kötüsü iş de isteyemedim. Oynadığımla kaldım.'
 

'Takla at dediğini duymadım'

 
7 yıl önce eşini kaybettiğini anlatan Boğaçayır, 'Bakan'ın 'Takla at da göreyim' dediğini duymadım. Eğer duysaydım ne yapardım bilmiyorum. Ben sadece iş istemek için gitmiştim. Çok zor şartlarda geçinmeye çalışıyorum. Tansiyon, şeker ve bronşit hastalığıyla mücadele ediyorum. Ne yaptım onun da farkında değilim ama herkes beni konuşuyor. Eskiden lakabım 'Pala Mustafa'ydı. Şimdi sokakta, kahvede gören 'Taklacı Haber' diye gülüyor' diye konuştu.

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