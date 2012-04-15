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Politika

Bakan Şahin'den vatandaşa: Hadi bir takla at göreyim

İçişleri Bakanı Şahin'in, Erzurum'da, "Geldiğinize çok sevindim" diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a yanıtı “Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at göreyim” oldu.

15 Nisan 2012 10:01

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Erzurum Aşkale’de, deniz bisikletiyle onarıma giden 5 TEDAŞ görevlisine mezar olan buzlu gölette inceleme yaptı. Bakan Şahin'in, Erzurum Pasinler'de, "Geldiğinize çok sevindim" diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a yanıtı “Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at göreyim” oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Aşkale Kaymakamı Asalet Karabulut işçilerin 2 yerden göle girme çalışmalarına görevlilerin izin vermediğini, son geldikleri noktada deniz bisikletiyle göldeki buzu kırarak ilerlemeye çalıştıklarını anlattı. Belediye başkanı Ahmet Yaptırmış da deniz bisikletinin kendilerine ait havuzda kullanıldığını ve işçiler tarafından gölete getirildiğini söyledi.

Aşkale’den sonra Pasinler’e geçen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e kaymakamlık önünde 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır “Sayın bakanım, senin geldiğine çok sevindim” dedi. Şahin’in cevabı, “Yok ya. Nerden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at ya da oyna bir göreyim. Çal bakayım davulcu” oldu. Boğaçayır, sevincini göstermek için davul zurna eşliğinde oynamaya başladı. Şahin de ‘Kürt’ün kızı’ oyununu oynayan Boğaçayır’ı alkışlayarak izledi. Şahin, Horasanlı Türkiye Bıyık Şampiyonu Hacı Kırbaç ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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