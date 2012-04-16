CHP ve MHP'den İdris Naim Şahin'e 'takla' eleştirisi

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Erzurum'da bir vatandaştan "oynamasını ve takla atmasını" istemesi muhalefetin sert tepkisini gördü. MHP'li Oktay Vural ise "Sayın Bakan, bu millet taklacı değil asıl taklacı olan sizsiniz" dedi. CHP'li Tarhan ise Bakanı, "acılı bir yas mekanını panayır alanına çevirmekle" eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, "5 TEDAŞ görevlisinin ölümü nedeniyle gittiği mekanı skandal alanına çevirerek fenomen olduğunu bir kez daha kanıtladığını" iddia etti.

Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Şahin'in, "son gaflarının mürekkebi kurumadan, yeni bir gafa daha imza attığını" kaydetti. Şahin'in, hayatını kaybeden 5 TEDAŞ görevlisinin ölümü nedeniyle gittiği mekanı, "bir skandal alanına çevirerek fenomen olduğunu" bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Tarhan, şunları dile getirdi:

"Kendisini ilgiyle izlediğimiz bu zatı muhterem bir değil 5 TEDAŞ görevlisinin trajik ölümünün ardından sorumluların tespiti yerine acılı bir yas zamanını ve mekanını davul zurna eşliğinde bir panayıra çevirme becerisini gösterebilmiştir. Vekili olduğu millet, bu Bakan sayesinde 'Bir takla at da görelim' seviyesini de yaşatmıştır nihayet. Türk halkını, vatandaşına takla attırmaya meraklı olduğu anlaşılan ve neden Bakan olduğu bir türlü anlaşılamayan bu Bakanı daha dikkatli izlemeye ve kimi görünce sevineceğine karar vermeden önce bir kez daha düşünmeye davet ediyorum."

MHP'li Vural: Asıl taklacı olan sizsiniz

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, Bakan Şahin'in bir vatandaşla arasında geçen diyaloğu eleştirerek, "Sayın Bakan, bu millet taklacı değil asıl taklacı olan sizsiniz. 10 yıl önceki görüşlerinizle çıkamıyorsunuz bu milletin karşısına" dedi.

"Devlet geleneğine yakışmadı" değerlendirmesinde bulunan Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kınıyorum, esefle karşılıyorum. Bu tavır kendisine yakışıyor olabilir ama bir millet evladını bu konuma düşürmesi utanç verici. Millet orada yüz veriyor bu da astarını istiyor. Bunlar artık kibrin partisi oldular. Yazık, günah. Sen bakan olurken kaç takla attın Başbakan'ın önünde? Sana da, 'bir oyna, göbek at da görelim' dediler herhalde. Salı günü AKP grubu var. Milletvekillerine düşen, Sayın Bakan'ı, bakan olduğu için vatandaşların önünde takla attırmaktır. Bir oynatsınlar da görelim bakalım. Gün ola harman ola. Kendisine orada bir de İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Marifetname'sini hediye etmişler. İyi oku onu. Oku da orada kibirle ilgili neler yazıyor gör."