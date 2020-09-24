Bakan Ziya Selçuk, EBA'nın çökmesine ilişkin konuştu: Hiçbir sorun olmayacak diye garanti veremem

Milli Eğitim Bakan'ı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde başlayan eğitim ile ilgili merak edilenleri cevaplarken, son dönemde uzaktan eğitim yapıldığı EBA TV'nin çökmesine ilişkin "Twitter'da şöyle bir şey oldu, saatlerce kapalı kaldı, ulaşılamadı. Olur mu? Olur. Peki EBA'da da olur mu? Olur. Bundan sonra olur mu? Olur. Hiçbir sorun olmayacak diye ben garanti veremem" dedi.

CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Selçuk, eğitimde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin uzaktan eğitim için yönlendirildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde yaşanan çökmeyle ilgili konuşan Bakan Selçuk, EBA'da bundan sonra da sorun olabileceğini belirtti.

"Bundan sonra olur mu? Olur"

Selçuk," Biz bir salgın döneminde uzaktan eğitimin yapılması konusunda öğreniyoruz. Veli öğreniyor mu? Öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı öğreniyor mu? Öğreniyor. Ben şunu çok net söylüyorum: Arkadaşlar, bizim de bilmediğimiz şeyler var. Eksiğimiz var. Yaşadığımız sorunlar var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu halletmeye çalışıyoruz. Peki Twitter'da şöyle bir şey oldu, saatlerce kapalı kaldı, ulaşılamadı. Olur mu? Olur. Peki EBA'da da olur mu? Olur. Bundan sonra olur mu? Olur. Ben size söyleyeyim. Yine olur. Ama bunun olmaması için gayretimiz ve bu saldırıların nereden, nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var. Ben bunları istedim" dedi.

"Uzaktan eğitimde sınav yüz yüze"

Uzaktan eğitim devam ederken sınavların nasıl olacağını açıklayan Selçuk, "Okulun içinde belli saatlerde çocuklarımız sınavlara girecek. Uzaktan eğitimde sınav yüz yüze. Biz burada en alt limiti kullanacağız. Öğrenciler EBA TV'yi kaçırmasınlar" diye konuştu.

"WhatsApp ile ilgili biz buna çökme de demiyoruz. Bugün çalışıyor mu? Dün çalışıyor muydu? Evet. Bir sıkıntı var mıydı? Yoktu" diyen Selçuk, "Tekil olarak, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur. Hiçbir sorun olmayacak diye ben garanti veremem" açıklamasında bulundu.

"İstisnai bir hadiseye bakarak okullarımızı tamamı pis diyemeyiz"

Okulların temizlik ve hijyeni konusunda asıl önem verdiği kısmın okulların kendi yapacağı denetimler olduğunu belirten Selçuk, "Ben okulun öz denetimini daha önemsiyorum. Bir okulumuzda problem varsa muhakkak yönetim müdahale ediyor. Denetmenler zaten var. Eksiğimiz elbet vardır. Her zaman olabilir. Ama biz fotoğrafa baktığımız zaman yüzde 99'unun çok büyük bir kısmının işlediği sistemde istisnai bir hadiseye bakarak okullarımızı tamamı pis diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeni atama yok

60 bin atama müjdesi bekleyen öğretmenle ilgili Selçuk "40 bin atama yaptık, 2020 yılında yeni atama yapılmayacak" ifadelerini kullandı. Selçuk, "Atama bekleyen öğretmenlerden mesaj gelmesi normal. Zaman zaman görüşüyoruz. İmkanlar ölçüsünde nasıl alabilirizin peşindeyiz. Dolayısıyla bu yıl 40 bin atma olmuş oldu. 2020 içerisinde yeni bir atamamız yok. 2021 için yeni çalışmalarımız olacak."