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Politika

Bakan Zeybekci: Bu zulüm bitecek, kardeşlerimiz oraya dönecekler

Enver ALAS-Cansel KİRAZ/İSTANBUL,(DHA)-EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Suriye mülteci krizinin etkilerini hafifletmek için "Türkiye'deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi" kapsamında Şişli'de bir otelde gerçekleşen, "Geçici Koruma Altındaki Suriyelil

11 Mayıs 2018 20:49

Enver ALAS-Cansel KİRAZ/İSTANBUL,(DHA)-EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Suriye mülteci krizinin etkilerini hafifletmek için \"Türkiye\'deki Ulusal Kurumların Desteklenmesi Projesi\" kapsamında Şişli\'de bir otelde gerçekleşen, \"Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler\'in İş Gücü Piyasasına Uyumu: Zorluklar Ve Fırsatlar\" konulu konferansa katıldı.
Zeybekci, \"Bir gün gelecek inşallah Suriye\'de bu coğrafyalarda bu insanlık dışı katliam, bu zulüm bitecek. Bu insanlar, bu kardeşlerimiz oraya dönecekler. Ve döndüklerinde ben şunu ümit ediyorum; onlar Suriye\'ye veya ülkelerine döndüklerinde Türkiye\'yi çok iyi anacaklar\" ifadelerini kullandı. 

SURİYE SINIRINDA GÜMRÜK VERGİSİ VE GÜMRÜK SINIRLAMALARINA MUAFİYET TALEBİ 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci sözlerine şu şekilde devam etti:
Biz bu anlamda da Türkiye olarak Dünya Ticaret Örgütü\'nde bir bakanlar zirvesinde gündeme getirdiğimiz, bakanlar zirvesi kararı olarak da alınmasını istediğimiz şuydu; Türkiye sınırında veyahut da Türkiye sınırının hemen öbür tarafında, Suriye sınırında biz Türkiye olarak orada yatırım yapacak olan tüm Türk sanayicilerini, iş adamlarını tüm teşvik sistemlerimizde, tüm finans gücümüzle destekleyelim onları. Onlar, oraya gitsinler, yatırım yapsınlar ve oralarda üretileni bütün dünyada gümrük vergilerinden ve gümrük sınırlamalarından muaf olsun. Bunu söyledik. Türkiye\'de yapılsın istemiyoruz bunu. Olabilir, Türkiye sınırında da olabilir. Koskoca dünya Suriye\'nin hemen sınırının öbür tarafında bu şekilde yatırımların yapılacağı bir bölgeyi güvenlik altına alamayacaksa, dünya alamayacaksa bize müsaade etsinler, biz alırız.  Bütün bu örgütler ve bakanlıklar bu nitelikli üretim, sanayi ve ticaret insanların mutlu olacağı, bu alanlarda mutlaka ve mutlaka kontrolü sağlayabilirler. Gelin burada böyle mesela bir karar çıksın. 

(FOTOĞRAF)

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