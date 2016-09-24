Bakan Zeybekci: Anam, babam, çocuğum dahi olsa cezalarını çekecekler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişiminin bir işgal girişimi olduğunu belirterek, "Suçlu olanlar cezalarını çekecekler, anam dahi olsa, babam dahi olsa, çocuğum dahi olsa cezası çekecekler" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de polisevinde sivil toplum kuruluşları ve işadamlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, 15 Temmuz'un işgal girişimi olduğunu, yıllardır kurgulanan bir oyunun son sahnesi olduğunu söyledi. Darbecilerin amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal etmek ve bölmek olduğunu ifade eden Zeybekci, "Amaçları ülkeyi bölüp, bu topraklardan iki tane 'istan' çıkarmaktı, başının isimlerini siz koyun, iki tane 'istan' kurmak için birilerinin kurguladığı işgal girişimiydi. Bunların hesabı sorulacak. Asıl amaçları bu ülkeden birkaç tane daha devlet çıkarmaktı. Bundan 100 yıl önce çizdikleri Anadolu haritasında o çıkıntıları gerçekleştirmekti. Bu hesabı hukuk içinde soracağız. Adalet mekanizmasının dışına çıkmadan soracağız. Hain örgüt şunu kullandı, zindanlarda 'öldürün bizi diye yalvaracaklar' demişiz değil, adaletimiz, hukukumuz, bu hainlere, elebaşlarına, içinde olanlara, ülkeyi satmak isteyen, bölmek isteyenlere asla affedilmeyecek, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet ceza şeklinde hukuk içinde bunlara ceza verilecek" dedi.

“Anam, babam, çocuğum dahi olsa…”

Devletin mekanizmalarının bağımsız şekilde görevlerini yaptığını, Denizli'deki operasyonlarda gözaltına alınıp, tutuklananlardan tanıdıkları olduğunu ifade eden Zeybekci, "Bunların içinde hemen hemen bir çoğunu da tanıyorsunuzdur, buradakilerde tanıyor, ben de tanıyorum. Zamanında hizmet etmiş, Denizlimizin bazı yerlerinde sanayici, işadamı, öğretmen, öğretim görevlisi gibi görevlerde bulunan insanlardır. Suçlaysa cezalarını çekecekler, anam dahi olsa, babam dahi olsa, çocuğum dahi olsa, suçluysa gidecek, bu millete hesaplarını verecek, cezasını çekecek. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

“Bazı şeyleri söyleyemiyoruz”

Bakan Zeybekci, bazı şeyleri bilmesine rağmen konuşamadığını da söyleyerek, "Bu ihanete terör saldırısı demek bile yanlış. O kadar basit değil. Bu hikaye başka, bu hikayenin arkasında korkunç bir örgü var. Farklı şeyler var. Yani hepimizin bildiği bazen böyle burada oturduğunuz zaman, Ekonomi Bakanı olarak durduğunuz zaman bazı şeyleri böyle pat diye söyleyemiyorsunuz. Ama kimsenin olmadığı yerde yüzlerin de çatır çatır söylüyoruz yeri geldiği zaman. Söylenmesi gerektiği yerlerde bu milletin evlatları da çatır çatır söylüyor" dedi.