T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: 32 ilaç daha geri ödeme listesine girdi

Bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı

06 Mayıs 2020 09:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı. "Kovid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594'e ulaştı" ifadelerini kullanan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ile Kovid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan "oseltamivir" etken maddeli sistemik antiviral ilaç da bulunuyor.

ETİKETLER

Covid-19kanserparkinsonhabergeri ödeme listesiilaçhangi ilaçlar listede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24