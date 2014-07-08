Bakan Yılmaz'dan kehanet: Erdoğan yüzde 90'la Köşk'e oturur

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu dün bekledikleri oy oranını açıklamış ve "Yüzde 60 oy bekliyoruz" demişti. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yüzde 90 oyla cumhurbaşkanı seçilmesini hedeflediklerini belirtirken, "Milletimiz kadirşinas, vefalıdır. İnşallah Türkiye'deki en yüksek oyla, yüzde 90 oy. Recep Tayyip Erdoğan’ın orada olması demek her aileden birinin olması demektir" diye konuştu.

Bakan Yılmaz AKP İl Başkanlığı’nın iftarına katıldıktan sonra Sivas Belediyesi tarafından Atatürk Etnografya ve Kongre Müzesi Bahçesi’nde düzenlenen konser programına katıldı. Bakan Yılmaz’a programda Sivas Valisi Alim Barut, AKP Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın eşlik etti. Sanatçı Ender Doğan’ın okuduğu ilahileri dinleyen Yılmaz, konser sonunda sanatçı Ender Doğan’a çiçek verdi. Ramazan’ın bereket ayı olduğunu anlatan Bakan Yılmaz, bu aydı paylamışın öne çıkarılarak birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini istedi. Bakan Yılmaz, daha sonra Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Sokağı’ndaki stantları gezdi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Paşabahçe Mesire ve Piknik alanına geçerek Lokantacılar Odası’nın onuruna verdiği sahur programına katıldı. Yılmaz burada da Ramazan’ın dayanışma ve yardım ayı olduğunu belirtirken, kendisi ve milletvekili arkadaşlarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı için büyük destek verdiklerini, Avrupa’daki Türkler’in de aynı düşüncede olduğunu gördüğünü savundu. Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hükümet bu millete öz güven verdi. Bu milletimiz kadir şinas, vefalıdır. İnşallah Türkiye’deki en yüksek oyla, yüzde 90 oy biz iyi çalışırsak. Recep Tayyip Erdoğan’ın orada olması her aileden birinin olması demektir. Sivas bunu yapacak potansiyele sahiptir. Bu ana kadar olan seçimlerin hiç bir tanesinde millete sorulmadı. Milletin haberi bile olmadı. Ahmet Necdet Sezer’i tanıyanınız var mıyıdı? Kim bilirdi. Hangi güç 5 partiyi Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz, Recai Kutan ve Tansu Çiller’i bir masanın önüne oturtup da ortak imza attırdı. MHP’lilere kendi arkadaşları Sadi Somuncuoğlu’na aday oluyor diye; demokratikı, anayasal hakkını kullandığı için ’Töre’ uyguladılar. Yani kendi arkadaşına dayak attılar. Hangi güç yıllardır dava arkadaşını bir kenara çizip de ismini duymadığın, Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevini yaparken istifa etme gereğini bile duymadı. Başkanlık sıfatı üzerindeyken seçime katıldı. Bir Kenan Evren anayasa oylaması ile seçildi. Geri kalanlar Abdullah Gül’e 367 çıkarıldı. Kendilerinde milletin dışında güç olarak görenler bu makamı kendilerinin tapulu malı sandı. Millete sormadan kendi adamlarını getirmek istediler."

'Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz'

Kentteki programının ikinci gününde Sivas Belediyesi Gıda Bankası’nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın’dan bilgiler aldı. Daha sonra soruları yanıtlayan Yılmaz, bir gazetecinin Kuzey Irak’taki Kürt lider Mesut Barzani’nin ’Muhtemel bir Kürt devletine ABD ve Türkiye ses çıkarmaz’ yönündeki açıklamalarını sorması üzerine şunları söyledi:

"Biz genel olarak şunu söylüyoruz. Irak’ın mevcut anayasasında da ’Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’ diye Kuzey’de bir özerk bölge var. Adeta bir federal devlet biçiminde. Ancak Türkiye olarak genel ilkemiz, Irak’ın bütün vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerden yararlanması, Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını ve Irak’taki hiçbir grubun dışlanmamasını istiyoruz. Merkezi hükümetin sadece bir gruba yaslanarak diğer grubu dışlamış olması Irak’ı bugün 3 parçalı hale getirdi. Türkiye olarak bizim görüşümüz Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanması, Iraklı bütün inanç ve etnik gruplarının birinci sınıf vatandaş olarak görülmesi, hepsinin de Irak’ın kaynaklarından eşit şekilde faydalanması, Irak’ın geleceğine ait umutlarının olmasıdır. Bunu merkezi yönetimin yapması gerekir. Esas sorumluluk onlarda. Bu görev ihmal edildiği an başkaları, başka çıkış kapıları aramaya doğru yönelir. Barzani’nin talebi de buna yöneliktir. Irak’ın toprak bütünlüğü içerisinde Irak’ta yaşan bütün insanların Irak’ın zenginliklerini eşit ve adil şekilde paylaşımını esas alan bir sistemi, merkezi yönetimin sağlaması gerekir."

'Cumhurbaşkanı problemi milletin kafasında çözüldü'

CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Eklemeddin İhsanoğlu’nun, seçimlerde yüzde 55 oy alacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bakan Yılmaz şöyle cevap verdi:

"Hiç kimse inanmıyor. Fakat AK Parti olduğunda; ’Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı ama yerine kim gelecek?’ diyorlar. Bu soru dahi cumhurbaşkanı probleminin milletin kafasında çözüldüğünü ama ikinci olarak da sayın Başbakandan sonra Türkiye’yi kimin başbakan olarak yöneteceği sorusu geliyor. Milletim en güzel şekilde değerlendirir. Kendinin gönül frekansıyla aynı frekansta olan ve kendisi gibi sahici olan ve 94’ten beri siyasetin içerisinde her aşamada milletine hizmet etmiş biri. Her aşamda teststen geçmiş birisi. İnşallah aziz milleitm kendisine hizmet edeni bulacak ve cumhurbaşkanlığı makamına da sayın başbakanı çıkaracaktır."

Bakan Yılmaz, Erdoğan’ın oy tahmini yüzde 50’nin üzeri olarak ifade etti. Başbakanlık konusunun da istişare sonucunda belirleneceğini belirten Bakan Yılmaz, Ak Parti içerisindeki 313 milletvekilinin hepsinin başbakanlığa layık olduğunu ifade etti.

Cas kararını değerlendirdi

Sivas’taki temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevini ziyaret etti. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Sevgi Evlerini ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Bakan Yılmaz buradan Sivas 4 Eylül Belediyespor yaz okullarının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası bakan Yılmaz penaltı atışı kullandı. UEFA’nın Sivasspor’a verdiği 1 yıl Avrupa’dan men cezasının CAS tarafından onanması sorulan Bakan Yılmaz, "Geçmişi unutmak lazım, geleceğe bakmak lazım. Geçmişten tecrübe kazanmak lazım, bir yıkılış bir yürüyüşü öğretir derler. Bu bizim geleceğe doğru olan yürüyüşümüzü olumsuz etkilemesin. Sivasspor, bu dönem kendini ispatladı ve ilk 5’e girdi. İnşallah, önümzdeki dönem de girerse bu başarıyı sürdürürse Sivas tüm Türkiye’de de kabul edilir başarılı takımlardan birisi olur. Bu olay geçmişte kaldı. Eğer buna takılıp kalırsak önümüzü göremeyiz. Geçmişe bakmayacağız, önümüze bakacağız" dedi.