Bakan Yılmaz: Türkiye'nin önceliği yıllar önce terördü, şimdi ekonomi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye\'nin öncelikli konusunun değiştiğini ifade ederek, \"Yıllar önce Türkiye\'nin önceliği veya herkesin konuştuğu birinci konu terördü ama şimdi önceliğimiz ekonomi\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas\'ta eksantrik mili üreten ESTAŞ\'ta istihdam edilecek personel ile buluşma toplantısına katıldı. Halk Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen toplantıya Bakan İsmet Yılmaz\'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş ile istihdam edilecek personel katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada Türkiye\'nin önceliğinin ekonomi olduğunu söyledi. Yıllar önce Türkiye\'nin önceliği veya herkesin konuştuğu birinci konunun terör olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz \"Terörle mücadelede gerçekten kararlı, dirayetli bir mücadele sonucunda, sadece ülke sınırları içerisinde değil ülke sınırlarının ötesinde de yapılan mücadeleye ve yedi düvelin de bu terör örgütlerinin arkasında durmasına rağmen büyük başarılar kazanıldı. Bugün sokaktaki her vatandaşa sorun, \'nedir öncelik\' dendiğinde ekonomiye kayar, işsizliğe kayar. Çözümü nedir bunun, Türkiye\'yi büyütmek. Türkiye\'yi büyütürseniz, bize yansıyan tarafı işsizliği azaltmak demek, istihdam kapılarının oluşması demek, üretimin artması demek, ihracatın artması demek, milli gelirin artması demek, insanlarımızın refahının artması demek. İhracat, ekonomide hangi noktaya geldiğinizin önemli göstergesidir. Çünkü dışarıdaki yabancı insan senin kara kaşına kara gözüne bakarak malını almaz. Öyle bir malzeme üreteceksiniz ki, öyle kaliteli ürün üreteceksin ki, hem onlardan daha kaliteli yapacaksın, kalite bakımından rekabet edeceksin hem de onlardan daha ucuz yapacaksın ki adam diğerini bıraksın senden alsın\" dedi.

Tüm olumsuz propagandaya rağmen Türkiye\'nin ihracatta 36 milyar dolardan 160 milyar doların üzerine çıktığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu belirten Yılmaz, \"Daha hedefimiz büyük. Türkiye büyümekte, güçlenmekte. İstihdam, büyümenin sosyal refaha yansıyan temel alanıdır. Nüfusumuz genç, bu yüzden artan iş gücüne nitelikli iş gücü sağlamayı ve istihdam dostu büyümeyi esas alıyoruz. İstihdam varsa orada gerçek büyüme vardır\" diye konuştu.

\'İŞSİZLİĞİ KALICI ŞEKİLDE ÇÖZMEYİ AMAÇLIYORUZ\'

İşsizlikle mücadeleye önem verdiklerini belirten Yılmaz, bu sorunu kalıcı bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydetti. Yılmaz, şunları söyledi:

\"Teknolojik gelişmelere uygun şekilde, iş gücü arzı ve talebini en kısa ve en doğru şekilde eşleştirmesini sağlayacağız. Organize sanayi bölgelerinde görüyoruz, her yerde yazıyor \'işçi aranıyor\' diye. Sokağa çıkıyoruz, gelen kardeşim de \'iş arıyorum\' diyor. İş arayan ile işçi arayanı bir şekilde uzlaştıracağız. Ne yapacağız? İşte bu eğitim kurumları ile yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu işin içerisinde varız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var. Dolayısıyla yeter ki bizim insanımız \'ben şu alanda eğitim almak istiyorum\' desin, iki bakanlık olarak her türlü eğitim vermeye hazırız. 2002\'den bugüne kadar işgücüne katılım oranı arttı. Eskiden bizim toplumumuzda erkekler iş gücüne katılırken, şimdi hanımlar da, kız kardeşlerimiz de katılıyor. Siz de görüyorsunuz. Sadece çalışan siz değilsiniz, komşunun kızı da iş arıyor. Dolayısıyla o da işe giriyor. Kriz sonrası, yani 2008\'den sonra her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye iş sağladık. Dünyada böyle bir iş kapısı sağlayan hiçbir ülke olmadı. Önümüzdeki dönemde her yıl en az 1 milyon istihdam daha oluşturacağız. Önümüzdeki yıldan her yıl birer milyon istihdam, 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100\'üncü yılına kadar her yıl 1 milyon olmak üzere 5 yılda 5 milyon daha istihdam oluşturacağız. Her bir sigortalı için teşvik süresi 12 ay iken gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlarımız için teşvik süresi 18 aydır. İnanıyoruz ki Türkiye\'nin bugünü gerçekten her bakımdan çok daha iyi.\"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi\'ndeki programın ardından seçim çalışmaları kapsamında Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Bakan Yılmaz daha sonra Vahder Derneği, Birlik Vakfı ve İslam Derneği\'ni ziyaret etti. Bakan İsmet Yılmaz daha sonra kara yolu ile Erzincan\'a hareket etti.



