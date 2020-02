Bakan Yılmaz: TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değil (2)

\'FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMELİNDE EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ\'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen \'81 il 81 Anaokulu\' projesi kapsamında Sivas\'ın Suşehri ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Kemal Yıldırım Anaokulu\'nun açılışına katıldı. Bakan Yılmaz ve Semiha Yıldırım okulun açılış programına katılmak üzere Erzincan\'dan karayolu ile ilçeye geldi.

Açılış törenine Bakan Yılmaz ve Semiha Yıldırım\'ın yanı sıra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ın kardeşi, İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım ve vatandaşlar katıldı. Semiha Yıldırım\'ın Çanakkale Savaşı şehidi dedesinin adının verildiği okulun açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Bakan Yılmaz proje kapsamında 16\'ncı okulun Suşehri\'nde açıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye\'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz şöyle konuştu:

\"Beşeri sermayeyi değerli kılan da eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim çağında herkese kişilik getirme kabiliyetlerini en üst düzeye çıkaracak fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşüncelere sahip kişiler olmasını istiyoruz. Bu amaca uygun eğitim, Türkiye\'nin bilgi ekonomisinde geçişi içinde demokrasinin gelişmesi için de gereklidir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak 65 bin okulumuzda 1 milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyon yakın öğrencimize eğitim vermekteyiz. Kaliteli bir eğitim için öncelikle eğitim altyapısının tamamlanması gerekir. Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlarından birisi derslik başına düşen öğrenci sayısını makbule tutmaktır. Bunun için ne yapmak lazım. Yeni derslikler yapmak lazım. 282 bin üzerinde yeni derslik yaptık, derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken 24\'e düştü ortaöğretimde. Bu sayı 30\'dan 23\'e düştü. Allah nasip ederse ikili eğitimi 2019 yılın sonuna kadar ortadan kaldıracağız.\"

\'58 BİN DERSLİĞE İHTİYACIMIZ VAR\'

Bakan Yılmaz, ikili eğitimin kaldırılması için 58 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu ifade ederek, \"Şu anda 47 bin dersliğin inşaatı devam ediyor. 2019 yılının sonunda Türkiye\'nin her tarafında ikili eğitim ortadan kalkacak ve evlatlarımıza daha kaliteli daha nitelikli bir eğitim vereceğiz. Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmazlardan birisi eğitimin teknoloji ile buluşturulması veya bir başka deyimle teknolojinin eğitimde kullanılması lazım. Bunun için de biz Fatih Projesi\'ni başlattık. 431 üzerindeki okulumuzu akıllı tahtalar ile donattık. Tablet bilgisayarları öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık. Önümüzdeki dönemde meslek okullarını özel eğitim okullarını ve ilkokulları da kapsama alarak Fatih Projesi\'ni genişleteceğiz\" dedi.

\'HER OKULA BİR ŞEHİDİMİZİN ADINI VERECEĞİZ\'

Başbakan Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım ise her okula bir şehidin ismini vereceklerini, bu okula da Çanakkale şehidi dedesinin adının verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Şu anda sınırlarımızın güvenliğini sağlamak da olan Zeytin Dalı Operasyonu\'nda görev alan güvenlik güçlerimizin Rabbim yardımcıları olsun. Görevlerini başarıyla tamamlayıp bir an önce sağ salim dönmeleri için dua ediyoruz. Onlar, büyük fedakarlıklarla bu millete hizmet ederek çocuklarımızın güvenle okullarına gidebilmelerini sağlıyorlar. Bunlardan yetişecek gençlerimizin de gelecekte ülkemize en güzel şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum.\"

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve Semiha Yıldırım, diğer il protokol üyeleri ile okulun açılışını gerçekleştirdi.



FOTOĞRAFLI