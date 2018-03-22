Bakan Yılmaz: Avrupa'da yüksek okullaşma oranında birinci sıradayız (2)

FEN VE ANADOLU LİSESİNİN AÇILIŞINA KATILDI

İzmir\'e çeşitli açılış ve ziyaretler için gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilfen Okulları\'nı gezdi. Bakan Yılmaz, burada Fen ve Anadolu Lisesi\'nin açılış törenine katıldı. Okulun tanıtım filminin izlenmesinin ardından öğrenciler halk dansları gösterisi yaptı. Törenin açılış konuşmasını Bilfen Okulları Yönetimi Kurulu Başkanı Fatih Öztürk yaptı. Öztürk, \"Eğitimde 30\'uncu yaşımızı kutladık. Yeni bir eğitim kurumu kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde İzmir\'e yatırım yapmayı planlıyoruz. Bilfen bayrağını dalgalandırmak istiyoruz\" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın konuşmalarından sonra kürsüye Bakan Yılmaz geldi.

\'BU YIL EĞİTİME 134 MİLYAR 727 MİLYON LİRA ALIRDIK\'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bir ülkenin en önemli eserinin, iyi yetiştirilmiş bireyler olduğunu belirterek, \"Birikimimiz kaybolabilir; ama eğitimle kazandığımız birikim hep kalıcı olur. İyi yetiştirilmiş bireylerle sadece bugünü değil, yarını da şekillendirirsiniz. Mensubu olduğu milletin değerleriyle yetişmesinde okullar üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. Bakanlık olarak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu kişiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Beşeri sermaye eğitimle değerlidir. Eğitim varsa beşeri sermaye sizin için güçtür. Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmüş dünyadaki ender ülkelerden birisidir\" diye konuştu.

Türkiye\'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istediklerini vurgulayan Bakan Yılmaz, bunun yolunun kaliteli ve fırsat eşitliği temelindeki eğitimi herkese sağlamaktan geçtiğini söyledi. Yılmaz, \"Ne yapıyorsunuz?\' dediğinizde hükümetlerden beklenen eğitime gerekli kaynağı aktarmaktır, hükümetlerimiz bunu yapıyor. Eğitime, 134 milyar 727 milyon TL ayırdık. Genel bütçenin yüzde 18\'inden fazla bütçe ayırdık. 2002\'de eğitime ayrılan pay, bütçenin yüzde 10\'u bile değildi. Şimdi yüzde 18\'e çıktı. Milli gelirimizin 6,2\'sini ayırıyoruz\" dedi.

20 bin öğretmenin ataması için ilana çıktıklarını da dile getiren Bakan Yılmaz, milli eğitim bünyesinde 5 yıl görev yapan öğretmenler içinden sınavla 5 bin öğretmeni de kadroya alacaklarını, toplam öğretmen sayısının 910 bine çıkarılacağını söyledi. Özel okulları desteklediklerini de belirten Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2002 yılında özel okullara giden öğrenci sayısının 233 binden, 1 milyon 300 binin üzerine çıktığını bildirdi. Bakan Yılmaz, İzmir\'de derslik sayısının ise 16 binden, 34 bine çıktığını, derslik başına öğrenci sayısının da 41\'den 25\'e indiğini belirtip, ortaöğretimde 30\'dan 23\'e düştüğüne dikkat çekti.

Taylan YILDIRIM-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)

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