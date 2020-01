Bakan Yılmaz: 20 binin üzerine 5 bini geçmeyecek öğretmen alımı düşünüyoruz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili \"20 binin üzerine, 5 bini geçmeyecek şekilde öğretmen alımını düşünüyoruz. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme bittikten sonra duyurusunu şubat ayında geçeceğiz\" dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği\'nin 17\'nci Eğitim Sempozyumu, Antalya\'nın Belek bölgesindeki bir otelde başladı. Sempozyumun \'Türkiye\'de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerine Etkisi\' toplantısına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Konuşmasında milli eğitimdeki gelişmeleri rakamlarla açıklayan Bakan Yılmaz, 2002 yılında, ortaöğretim ve liselerde kızların okullaşma oranının yüzde 42 olduğunu söyledi. Geçen yıl, bu rakamın yüzde 82\'ye ulaştığını belirten Yılmaz, \"Erkeklerde oran, yüzde 82. Yüksek öğretimde okullaşma oranı, kızlarda yüzde 12 iken geçen yıl yüzde 44\'e ulaştı. Erkeklerin yüksek öğretimde okullaşma oranı, yüzde 40. Yüksek öğretimde kızların sayısı, erkekleri geçti\" dedi.

\'BU YIL 19 TEMATİK LİSE AÇILDI\'

Bu yıl, 5\'inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim başlattıklarını belirten Bakan Yılmaz, bu eğitim için 620 okulun pilot eğitim bölgesi seçildiğini söyledi. Yıl sonunda iyi netice almayı umduklarını kaydeden Yılmaz, \"Somut neticeleri gördükten sonra Türkiye\'nin geri kalanına yaygınlaştıracağız. Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Bu yıl 19 tematik lise açıldı\" diye konuştu.

2 YILDA 2 BİN 799 ÖZEL OKUL AÇILDI

Özel okullara giden öğrenci sayısının 1 milyon 300 bin olduğunu açıklayan Bakan Yılmaz, son 2 yılda 2 bin 799 özel okul açıldığını aktardı. Özel öğretimde öğrenci sayısının yüzde 8\'e yaklaştığını kaydeden Yılmaz, OECD ortalamasının yüzde 15 olduğunu belirtti. Yılmaz, Milli Eğitim Şurası\'nda, bu oranın yüzde 25\'e çıkarılması yolunda tavsiye kararı alındığını da vurguladı. Bakan Yılmaz, özel okullara desteklerini devam ettireceklerini söyledi.

\'MEVCUT SİSTEMDEN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ\'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sempozyumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Liselere geçiş sistemine ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, \"Nisan ayının sonunda, mayıs ayının başında gelişmeleri açıklayacağız. Arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. 81 ilimizin 70\'inde çalışma yakın zamanda tamamlandı. 10 ile ilişkin arkadaşlarımız il müdürleri ve eğitim yöneticileriyle bir araya geliyor. Sorunsuz şekilde sistemin oturacağını, mevcut sistemden çok daha iyi olacağını öngörüyor, düşünüyoruz. Bir önceki sistemin sakıncaları ortaya çıktı. TEOG\'u her şeye ölçü alırsanız biz evlatlarımızı sınava hazırlıyorduk, millet bundan bıkıyor. Bırakın hayata hazırlansın\" diye konuştu.

\'HER EVLADIMIZI BİR YERE YERLEŞTİRECEĞİZ\'

Adrese Dayalı Eğitim Sistemi ile ilgili Yılmaz, \"Eğitim çağındaki evlatlarınızı mutlaka bir okula yerleştirmek zorundasınız. Taşımalı eğitimi niçin yapıyoruz? Köyünde, mezrasından geleni okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Engelli kendi evinde, okulla buluşturmaya çalışıyoruz. 3 tercihte bulunabilir, doğrudur. 3 tercihte bulunduktan sonra adrese yakınlığı, kendi ortaokuluna yakınlığı gibi kriterler var. Bu kriterlerden daha öncelikli birisi gelirse onu da mutlaka yerleştireceğiz. Mutlaka her evladımızı bir yere yerleştireceğiz\" dedi.

5 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakan Yılmaz, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili duyuruyu şubat ayında yapacaklarını belirterek, ücretli öğretmenler için de mülakata devam edileceğini aktardı. Mülakat için o alanda alacakları öğretmen sayısının 3 katı kadar puan sınırına girmek gerektiğini de kaydeden Yılmaz, \"Mülakata puanı yetmeyip, 5 yıl öğretmenlik tecrübesi olanları mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine 5 bini geçmeyecek şekilde öğretmen alımını da düşünüyoruz. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme bittikten sonra duyurusunu şubat ayında geçeceğiz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI