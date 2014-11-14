T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Yıldız'dan 'Mağribiler'e hakaret

Taner Yıldız, kendisini istifaya davet eden muhalefet vekillerine cevap verdi

14 Kasım 2014 15:49

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaşanan maden faciaları sonrası kendisini istifaya davet eden muhalefet milletvekillerine yanıt verirken "nefret söylemi ırkçı ifade örneği" olarak da eleştirilen "Mal bulmuş Mağribi" ifadesini kullandı. “Soma kazasının ardından Bakanlar Kurulu’na istifamı sundum. Bir kez daha Başbakanımla paylaşacağım” diyen Yıldız, "Siz mal bulmuş mağribi gibi bir kazanın üstüne atlarken, ben kazanın aslını söylüyorum" diye konuştu.

Kuzey Afrika'nın batı kesimini, Tunus ve Fas gibi ülkeleri ifade eden Mağrip bölgesinde yaşayanlara "Mağribi" deniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde konuşan Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

 

‘Siz mal bulmuş mağribi gibi kazanın üzerine atlarken...’

 

Makamların geçici olduğunu dile getiren Yıldız, hakaretlere rağmen kimsenin konuşmasını kesmediğini ifade etti. Yaşanan maden kazalarına ilişkin, "Bir afet olmayan yerde kusur olduğunu" dile getirdiğini anımsatan Yıldız, kusur ister kamudan, ister özel sektör tarafından kaynaklanıyor olsun bunun ortaya çıkartılacağını vurguladı.
      
Kanun ve mevzuatın her şeyi çözemeyebileceğini işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:
      
"Arkadaşlarımı topladım, 'Arkadaşlar kusura bakmayın, sizinle görev yaptık, eğer bu konuda ihmaliniz varsa soruşturmaya tabi tutulacağınızı lütfen kabul edin' dedim. Hiçbiri buna itiraz etmediler, 'Biz de aynen katılıyoruz' dediler. Bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzü de şu: Bir kimseyi suçluysa korumak ne kadar hataysa, suçsuzsa onu bir kısım insanların önüne yem olarak atmak da hatadır. Dürüst insanları korumadığımız müddetçe, bir kısım insanların itham ettiği yamuk insanlar daha çok ön plana çıkarlar. Dürüst çalışan arkadaşımı burada koruyup, kollayabilecek yüreğe sahibim. Bu açıdan kimsenin üstten laf etmesine gerek yok. Bütün tavsiyeleri sonuna kadar aldım. Siz mal bulmuş mağribi gibi bir kazanın üstüne atlarken kazanın aslını söylüyorum. Ben lafımı ortaya söylüyorum alması gerekenler alırlar. Nezaketini koruyan arkadaşlara aynı şekilde, korumayanlara da aynı şekilde cevabımı vereceğim. Ben ortaya söylüyorum alması gerekenler üzerine alsınlar. Ben bir bakan olarak değil, milletvekili olarak bu hakkımı kullanacağım. Bir milletvekili bakana karşı rahatlıkla bunu kullanabiliyorsa ben de bir milletvekili olarak o milletvekiline karşı bu hakkımı kullanıyorum."

 

 

ETİKETLER

taner yıldızmal bulmuş mağribi gibihakaretnefret söylemiistifa çağrılarıcevap

İlgili Haberler

Ünlü iletişimci Köşk'ten bildiriyor: Gül sitem etmedi, First Lady'nin çıkışına mal bulmuş Mağribi gibi atladılar!

Ali Saydam, Yeni Şafak'taki yazısında Köşk resepsiyonundaki izlenimlerini aktardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24