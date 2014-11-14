Bakan Yıldız'dan 'Mağribiler'e hakaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaşanan maden faciaları sonrası kendisini istifaya davet eden muhalefet milletvekillerine yanıt verirken "nefret söylemi ırkçı ifade örneği" olarak da eleştirilen "Mal bulmuş Mağribi" ifadesini kullandı. “Soma kazasının ardından Bakanlar Kurulu’na istifamı sundum. Bir kez daha Başbakanımla paylaşacağım” diyen Yıldız, "Siz mal bulmuş mağribi gibi bir kazanın üstüne atlarken, ben kazanın aslını söylüyorum" diye konuştu.

Kuzey Afrika'nın batı kesimini, Tunus ve Fas gibi ülkeleri ifade eden Mağrip bölgesinde yaşayanlara "Mağribi" deniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde konuşan Yıldız'ın açıklamaları şöyle:

‘Siz mal bulmuş mağribi gibi kazanın üzerine atlarken...’

Makamların geçici olduğunu dile getiren Yıldız, hakaretlere rağmen kimsenin konuşmasını kesmediğini ifade etti. Yaşanan maden kazalarına ilişkin, "Bir afet olmayan yerde kusur olduğunu" dile getirdiğini anımsatan Yıldız, kusur ister kamudan, ister özel sektör tarafından kaynaklanıyor olsun bunun ortaya çıkartılacağını vurguladı.



Kanun ve mevzuatın her şeyi çözemeyebileceğini işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:



"Arkadaşlarımı topladım, 'Arkadaşlar kusura bakmayın, sizinle görev yaptık, eğer bu konuda ihmaliniz varsa soruşturmaya tabi tutulacağınızı lütfen kabul edin' dedim. Hiçbiri buna itiraz etmediler, 'Biz de aynen katılıyoruz' dediler. Bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzü de şu: Bir kimseyi suçluysa korumak ne kadar hataysa, suçsuzsa onu bir kısım insanların önüne yem olarak atmak da hatadır. Dürüst insanları korumadığımız müddetçe, bir kısım insanların itham ettiği yamuk insanlar daha çok ön plana çıkarlar. Dürüst çalışan arkadaşımı burada koruyup, kollayabilecek yüreğe sahibim. Bu açıdan kimsenin üstten laf etmesine gerek yok. Bütün tavsiyeleri sonuna kadar aldım. Siz mal bulmuş mağribi gibi bir kazanın üstüne atlarken kazanın aslını söylüyorum. Ben lafımı ortaya söylüyorum alması gerekenler alırlar. Nezaketini koruyan arkadaşlara aynı şekilde, korumayanlara da aynı şekilde cevabımı vereceğim. Ben ortaya söylüyorum alması gerekenler üzerine alsınlar. Ben bir bakan olarak değil, milletvekili olarak bu hakkımı kullanacağım. Bir milletvekili bakana karşı rahatlıkla bunu kullanabiliyorsa ben de bir milletvekili olarak o milletvekiline karşı bu hakkımı kullanıyorum."