Bakan Yıldız’dan Bilal Erdoğan’la ilgili 3 iddiaya 3 cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da adının geçtiği ikinci yolsuzluk operasyonuyla ilgili iddialara ayrıntılı yanıtlar verdi.

Yıldız, 14 termik santralin Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla özelleştirme kapsamından çıkarılarak, Bilal Erdoğan’ın gizli ortağı olduğu öne sürülen Bosphorsu 360 şirketine ihale edilmeye çalışıldığı iddialarını yalanlayarak, “14 termik santralin bir kısmı özelleştirildi, bir kısmının özelleştirilmesi için düğmeye basıldı” dedi.

Bakan Yıldız, Fatih’te TURGEV’e devredilen kız öğrenci yurdunun tahsisinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının da gerçek olmadığını söyleyerek, “Bizim bu konudaki adaletli uygulamalarımızın farklı yönlere çekilmesini çok ama çok yanlış bulurum” dedi.

Sultanbeyli Paşaköy orman sahasındaki SİT alanında Boshphorus 360 şirketine maden ruhsatı verildiği iddialarını da yalanlayan Bakan Yıldız, “Orman Bakanlığı’nın kriterleri var, o kriterleri yerine getiriyor olması dahilinde işletmeci oraya ruhsatlandırma için müsaade ediyor” şeklinde konuştu.

Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Bilal Erdoğan ile ilgili 3 iddiayla ilgili sözleri şöyle:

‘Başı yalan, sonu yalan’

- Özelleştirilmesi planlanan 14 termik santralin, Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla özelleştirme kapsamından çıkarıldı ve yenilenmesi için oğlu Bilal Erdoğan’ın gizli ortağı olduğu iddia edilen Bosphorus 360 şirketine ihale edilmeye çalışıldı.

- 14 tane termik santralin Başbakanımızın talimatıyla çıkartıldığına dair konu külliyen yalandır. ÖYK, sayın Başbakanımızın başkanlığındaki heyet, ‘Bunların özelleştirilmesiyle alakalı süreci başlatın’ demiş. Biz başlatmışız, 14 tane santralden Hamitabat, Kangal ve Seyitömer santralleri özelleşti. Kaldı mı 11 tane, 4 tane daha santralin özelleştirme programı açıklandı. Ocak ve şubat ayında. 10 Ocak’ta başlayacak, 28 Şubat’a kadar bunlar devam edecek. Yatağan, Yeniköy, Kemerköy ve Çatalağzı. Geriye kalıyor 7 tane, onların da özelleştirme programları Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi tarafından açıklanacak. Şimdi başı yalan, ortası yalan, sonu yalan.”

‘Adaletli uygulama’

- Fatih Belediyesi, Kız Öğrenci Yurdu’nu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TURGEV) devretti. Ancak devir işleminden önce aynı parsel içerisinde iki trafo yaptırılması için bedelsiz olarak BEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne alan tahsis etti. Yurt bu işlemleri tamamladıktan sonra TÜRGEV’e devrelidi.

- Biz binlerce trafo yeri veriyoruz. Türkiye’deki özelleştirmeler varlık satışlarıyla beraber yapılmamıştır. Türkiye’deki özelleştirmeler varlıkları kamuda kalmak kaydıyla özel sektör marifetiyle kullanılması ve o hizmetlerin özel sektör eliyle verilmesi için yapılmıştır. 2036 yılına kadar şirketler yatırımlarını kamu adına yapacaklar, finansmanı kendileri sağlayacak ve işlem devam edecek. Bizim bu konudaki adaletli uygulamalarımızın farklı yönlere çekilmesini çok ama çok yanlış bulurum.

‘Dürüstleri korumak önemli’

- İstanbul Sultanbeyli Paşaköy orman sahasında bulunan maden arazisine; SİT çalışmaları devam ettiği ve doğaya tahribat vereceği için maden ruhsatı verilmiyordu. Ancak iddiaya göre Başbakan Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na talimat verdi ve Bosphorus 360 şirketine 1 ay gibi kısa sürede maden ruhsatı verildi.

- Bir maden sahasına 2007 yılında bir ruhsat veriliyor, işletme izinleriyle alakalı ruhsatlar düzenlenmeye çalışılıyor. Maden genişleme sahasıyla alakalı Orman Bakanlığı’na bir yazı yazılıyor şirket tarafından. Bakanlık da onu Başbakanlığa yazıyor, orası hangi alandır, oraya orman izni verilir mi verilmez mi. Orman Bakanlığı’nın kriterleri var, o kriterleri yerine getiriyor olması dahilinde işletmeci oraya ruhsatlandırma için müsaade ediyor. Bizler bir ülkede işletmede, şirketin ortağı nedir kimdir biz o tasarruflarda bulunmuyoruz ama bir yerde yolsuzluk yapan insanları, usulsüzlük yapan insanları ayırt etmek ne kadar önemliyse dürüst çalışan insanları korumak da o kadar önemlidir.