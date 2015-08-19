Bakan Yıldız: Paralel yapı nedeniyle HDP'ye oy veren emniyet ve yargı mensuplarının eline kan bulaşmıştır!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "HDP'ye sırf paralel yapı nedeniyle oy veren emniyet ve yargı mensuplarının eline kan bulaşmıştır" dedi.

Taner Yıldız, Diplomasi Muhabirleri Derneği ile sohbet toplantısına katıldı. Toplantı devam ederken gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Yıldız, bazı polislerin HDP'ye oy verdiği iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "HDP'ye sırf paralel gerekçesiyle oy vermişse elinde beraber çalıştığı arkadaşının, şehit olan askerin kanı vardır. Eğer lojmandan yüzde 62 HDP'ye oy çıkmışsa bu demokrasi değildir. Terörün olmaması için devlet her türlü müzakereyi yapar. Bu müzakereyi suç unsuru gibi göstermek yanlıştır. Ben bunu demokratik bir tercih olarak görmüyorum" diye konuştu.

Bakan Taner Yıldız’ın açıklamaları şöyle:

"Bir bahçede 93 el bombası ihbarı aldık diye gidildiğinde savcı ‘ya yoksa’ diyebiliyorsa bu yapıyı iyi görmek lazım. Savcı ‘Ya yoksa neden vatandaşı rahatsız edeceğiz’ diyor. Paralel yapının herhangi bir partiyi tercih etmesi son derece tabi ve normaldir ama bugün HDP’ye yalnız bu gerekçeyle oy veren emniyet ve yargı içinde oy veren birinin vebali sadece oy vermek değil.

'HDP’ye paralel yapı nedeniyle oy veren…'

HDP’ye sırf paralel yapı nedeniyle oy veren emniyet ve yargı mensuplarının eline kan bulaşmıştır. Bir polis lojmanından polisleri şehit eden PKK’ya yüzde 62 oy çıkıyorsa bu demokrasi değil arkadaşlar. Bir emniyet mensubunun HDP’ye oy vermesi demokrasi değildir. Terörün olmaması adına devlet her tür müzakereyi yapar. Silahların gömülmesi ile alakalı konuda devlet müzakeresini yapar. Bu müzakereyi bir suç unsuru gibi göstermek doğru bir yaklaşım değil.

‘Demokratik tercih olarak görmüyorum’

Çatışmada hemen yanı başındakinin şehit olduğu bir ortamda HDP’ye oy veren emniyet mensubundan bahsediyorum ben bunu demokratik bir oy tercini olarak görmüyorum.

‘Takiye yapan en önemli parti HDP’dir’

CHP PKK’ya evet diyor mu? Hayır. MHP diyor mu? Hayır. 7 Haziran’da çifte muhasebe yapan ve takiye yapan en önemli parti HDP’dir. Bir yandan şirinlik yaparak bir şeyler anlatmaya çalışmışlardır. Bu yalnızca parti seçimiyle alakalı bir durum değildir. Biz kimsenin hür ve özgür iradesine bir cümle kullanmayız ama terörün mazur görülmesi için tevazu içinde davranmayız."