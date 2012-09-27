Bakan Yıldız: Gaz zammı kullanana, içki zammı içene!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gündemdeki doğalgaz ve içki zammıyla ilgili, "Alkollü içeceğe zam yaparak bu yükü yalnızca içene mi yüklemek doğru olur, yoksa 75 milyon kişiye dağıtmak mı? Doğalgaz konusu da böyle" dedi.

Yıldız, Başbakan Erdoğan'ın da onay verdiği doğalgaz ve içki zammıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Akşam gazetesinde Mehmet Ali Ergün izamsıyla yayımlanan habere göre, Yıldız, "Zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir şey söyleyemem. Ay sonunda karara bağlayacağız" dedi.

Olası fiyat artışıyla ilgili benzin ve alkol üzerinden bir de örnek veren Yıldız, "Alkollü içeceğe zam yaparak bu yükü yalnızca içenlere mi yüklemek doğru, yoksa içmeyenlerin de olduğu 75 milyon vatandaşımıza da mı bu yükü dağıtılım? Bunun diyalektiği budur. Biz 75 milyonun tamamına dağıtmaktansa kim neyi kullanıyorsa bedelini ödesin diyoruz" diye konuştu.

'Bu artışı beklemiyorduk'

Maliye Bakanı Şimşek'in "BOTAŞ çok büyük zarar ediyor" sözlerine vurgu yapan Yıldız, "BOTAŞ, doğalgazı aldığı fiyattan daha düşük satıyor. Bu da ciddi bir yük oluşturuyor. Türkiye, gazı 27 Avrupa Birliği ülkesinde ikinci veya üçüncü ucuz kullanan ülke. Son dört ay içinde doğalgaz fiyatları yüzde 27 zamlandı. Bu kadarını açıkçası beklemiyorduk. Bunların hepsi bizi zorda bırakıyor" diye konuştu.

Bu kış faturalar daha pahalı olacak

Haberde, Ankara'da doğalgaza yüzde 12'lik bir zam beklentisi olduğu ve gözlerin EPDK'ya çevrileceği kaydedildi.

Vatandaşın, 1 Nisan'da yapılan yüzde 18'lik astronomik artışı (ısınma gibi bir ihtiyacı olmadığı için) faturalarda hissetmediğini belirtildiği haberde, yüzde 12'lik artışın eklenmesi durumunda evlerin yüzde 30 daha pahalı ısınacağı ifade edildi.

Yani, geçen kış aylık 400 lira doğalgaz faturası ödeyen bir ailenin faturası bu kış 520 liraya çıkacak.