T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Kış ayları gelmeden doğalgaza zam yapılacak

1 Ekim'den itibaren elektrik ve doğalgaza zam gelip gelmeyeceği günlerdir merak ediliyordu.

27 Eylül 2012 02:01

Doğalgaz'a zam yapılacak mı yapılmayacak mı? Günlerdir cevap bekleyen soruya en yetkili ağızdan yanıt geldi. Başbakan, kış ayları başlamadan doğalgaza zam yapılacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan bugün Ak Parti Genel Merkezi'nde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji Bakanı Taner Yıldız ile kritik bir görüşme gerçekleştirmişti. 
 
Doğalgaza zam yapılmasıyla ilgili son sözü Erdoğan'ın söylemesi bekleniyordu ve Başbakan'dan beklenen açıklama geldi. 
 
Katıldığı bir televizyon programında doğalgaza kış gelmeden zam yapılacağını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:
 
"Şu andaki zam bizim dengelerle alakalı bir zam olmuştur. Özellikle de doğalgaz noktasında sabırlı gittik ama dünyadaki akaryakıta gelen zamlar nedeniyle biz bu zammı yapmak zorundaydık. Bu zamlar yapılmadığı takdirde hazineden ödüyorsunuz.
 
Ve bu sizleri aynen komşu ülkeleri göz önüne alırsanız zamanında müdahaleler yapılmadığında görüyorsunuz biz aynı duruma düşmek istemiyoruz... Doğalgaza kış gelmeden bir zam gelecek gibi gözüküyor o zaman.
 
Zaten kıştan önce böyle birşey olmasın dedik ama kışa girerken böyle bir adımı atacağız. Mutfak tüpüne zam yapılmayacak, diğerlerinde olacak. Ama oranlar çok ciddi oranlar değil. Bizim şu andaki sıkıntılarımza merhem olması için atılacak adımlar."
 

ETİKETLER

erdoğandoğalgaz zammı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24