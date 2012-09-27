Erdoğan: Kış ayları gelmeden doğalgaza zam yapılacak

Doğalgaz'a zam yapılacak mı yapılmayacak mı? Günlerdir cevap bekleyen soruya en yetkili ağızdan yanıt geldi. Başbakan, kış ayları başlamadan doğalgaza zam yapılacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan bugün Ak Parti Genel Merkezi'nde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji Bakanı Taner Yıldız ile kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Doğalgaza zam yapılmasıyla ilgili son sözü Erdoğan'ın söylemesi bekleniyordu ve Başbakan'dan beklenen açıklama geldi.

Katıldığı bir televizyon programında doğalgaza kış gelmeden zam yapılacağını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu andaki zam bizim dengelerle alakalı bir zam olmuştur. Özellikle de doğalgaz noktasında sabırlı gittik ama dünyadaki akaryakıta gelen zamlar nedeniyle biz bu zammı yapmak zorundaydık. Bu zamlar yapılmadığı takdirde hazineden ödüyorsunuz.

Ve bu sizleri aynen komşu ülkeleri göz önüne alırsanız zamanında müdahaleler yapılmadığında görüyorsunuz biz aynı duruma düşmek istemiyoruz... Doğalgaza kış gelmeden bir zam gelecek gibi gözüküyor o zaman.

Zaten kıştan önce böyle birşey olmasın dedik ama kışa girerken böyle bir adımı atacağız. Mutfak tüpüne zam yapılmayacak, diğerlerinde olacak. Ama oranlar çok ciddi oranlar değil. Bizim şu andaki sıkıntılarımza merhem olması için atılacak adımlar."