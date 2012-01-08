Bakan Yıldız, Demirtaş'a sert çıktı

T24

'Kayıp-kaçak konusunda hukuki süreç devam ediyor'



Enerji tasarruf çağrısı



Bakan Yıldız, Kayseri'de partisinin Kocasinan ilçe kongresi öncesi gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş'ın sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirtti.Yıldız, “Böyle bir cümle kabul edilemez. Ordunun içindeki hiyerarşik düzen ve kimin hangi rütbeyi alacağı belli kurallara bağlıdır. Hele hele ordu hakkında bu kadar art niyetli konuşabilen Sayın Demirtaş'a bu hiç düşmez. Çok yanlış buluyorum ve ordumuzun bu şekilde yıpratılmasını da kesinlikle doğru bulmuyorum” diye konuştu.Demirtaş, Kürtçe eğitimi uygun bulmadığını dile getiren Genelkurmay Başkanı Özel'e tepki göstererek, "Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın. Senin kıymetin o kadardır. Bunu böyle bil. Bizim nazarımızda ha bir onbaşı konuşmuş ha Genelkurmay başkanı. Bizim nazarımızda zerre kadar değerin, kıymetin yok" demişti.İktidarın yaptığı işler karşısında daima ayrılık oluşturmaya çalışanlar olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:“Baktılar ki ekonomide başarı sağlamışız. Faizden medet ummaya çalıştılar faiz düştü. (Döviz yükselse de iktidarı vursak) dediler, belli bir istikrar oluştu. Enflasyonla bizi vurmaya çalışanlar vardı o canavar şuanda kontrol altında. Bunlardan medet umanlar ayrılık noktasını nerede bulmaya çalıştılar? Şuanda Türkiye'nin üzerinde emelleri olan ve daima bölmeye çalışan grubun arkasına sığınmaya çalıştılar. O da yetmiyormuş gibi PKK'ya terörist diyemeyenler bugün Genelkurmay Başkanımıza onbaşı demeye başladılar. Hiç bir zaman bunu kabul etmeyiz ve bu anlayışın daima karşısında olacağız. Hiçbir güvenlik gücümüzün yıpratılmasına da müsaade etmeyiz. PKK'ya karşı mücadelemiz yaz kış demeden geri çekilene kadar değil tamamen yok edilene kadar devam edecek. Bu anlayış da değişene kadar mücadelemiz sürecek. Siyasi iktidar olarak bunu en temel politikalarımızın arasına aldık. Bu mücadeleye harcanan para için 300 milyar liradan bahsediyoruz. Türkiye'nin yatırım bütçesidir bu. Bir Türkiye kadar daha Türkiye kurulmasına mani olmaya çalıştılar. Türkiye bu kamburundan, bu yükünden de mutlaka kurtulacaktır. Türkiye o zaman daha da ileriye atılım yapacak.”Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmaları konusunda da muhalefetin eleştiride bulunduğunu hatırlatan Yıldız, “kazan kazan” politikasıyla karşılıklı projeler geliştirildiğini kaydetti.Muhalefetin kendine çekidüzen vermesi gerektiğini de savunan Yıldız, “Rusya Federasyonu ile karşılıklı kazandığımız projeler manzumesi oluşturduk. Muhalefetten bazı arkadaşlar diyor ki (Siz ne yaptınız da başkalarını sevindirdiniz?) Bir başkasının sevinmesi bizim üzüleceğimiz anlamına gelmez ki. Hem onlar kazanır, hem biz kazanırız. (İktidar kaybetsin de kim kazanırsa kazansın) anlayışları var. Biz yalnızca Ak Parti'yi temsil etmiyoruz. Aynı zamanda ülkenin gelişmesine katkı koyacak hükümetin temsilcileriyiz. Aldığımız kararlarla Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz. O yüzden bunu sadece siyaset malzemesi olarak kullanmak doğru değil. Muhalefetin mutlaka kendine çekidüzen vermesi lazım. 2012 yılını bunun için bir başlangıç olarak kabul etmelerini istirham ediyorum” diye konuştu.Yıldız, gazetecilerin elektrik faturalarına yansıyan kayıp kaçak oranları ile ilgili itirazlar konusundaki sorularını da “Bunun düzenlenmesiyle ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama hukuki konuda, ticaret mahkemeleri nihai karar veren mahkemeler değil. TEDAŞ ile bağlı kuruluşlar karşılıklı itirazlar yapılıyor. Hukuki süreç devam ediyor” diye yanıtladı.Bakan Yıldız, kongrede yaptığı konuşmada da, Türkiye'nin gelişmesine rağmen gelişme ortaya koyamayanlar ve bir şeyin nasıl yapılacağını değil, nasıl yapılamayacağını tarif edenlerin ülke siyasetinde yer almaya devam ettiğini bildirdi.Onların bu durumunun kendilerini rehavet ve gevşekliğe itmeyeceğini dile getiren Yıldız, “Biz doğru bildiğimiz yolda, hedeflerimize kilitlenmiş olarak çalışmaya devam edeceğiz. Heyecanımızı hiç kaybetmeyeceğiz. Çünkü yapacak daha çok işimiz var” dedi.Dünyanın ekonomik krizle boğuştuğunu, firmaların birer birer gitmeye başladığını, şu anki tehdidin ise ülkelerin gitmesiyle alakalı olduğunu anlatan Yıldız, şunları söyledi:“Şirketlerin arkasında ülkeler durmuştu, ülkelerin arkasında kim duracak? Bunun mücadelesi yapılıyor. Bölgemizdeki ülkeler halen ciddi sınavlardan geçiyor. Siyasi istikrarsızlığın nelere yol açabileceğini hem ülkemizde, hem çevremizde gördük. 2001 yılında dünya toz pembeyken Türkiye 238 milyar dolar para kaybetti. Hemen hemen tüm varlıkları kadar servetinden kaybetti. Siyasi istikrarsızlıktan dolayı bardak o kadar doldu ki bir damla taşırmaya yetti. Onu da kitap atmaya bağladılar. İktidara talip olanlar, iktidardan hızlıca uzaklaşmaya çalıştılar. (Bu kor ateşi iyi ki elimize almamışız, iyi ki halk bizi seçmedi) dediler. Ama biz iyi niyetle gönlümüzü, kalbimizi, bütün bedenimizi taşın altına koyarak insanımıza hizmet için yola çıktık. Bizim yaptığımız particilikten öte bir anlayıştır. Bu sevda işidir, yürek koyma işidir, Bu kucaklama işidir.”Kadın katılımcılara seslenerek, Türkiye'de kullanılan elektrik miktarının yüzde 24-25'inin konutlarda tüketildiğini hatırlatan Yıldız, evlerin idarecisi ve “İçişleri Bakanı' olan kadınların yapacağı tasarrufla Türkiye'nin büyük kazanımları olacağını kaydetti.Konutlardaki elektriğin yaklaşık yarısının beyaz eşyalarda kullanıldığını, beyaz eşyalar arasında ise en çok elektrik harcayan eşyanın buzdolabı olduğunu ifade eden Yıldız, “Türkiye'de 15 milyon civarında buzdolabı kullanılıyor. Bunları, 1 yıl içinde tasarruflu buzdolapları ile değiştirdiğimizi varsayarsak, Türkiye'nin Keban Barajı'nda üretilen enerji kadar kazanımı oluyor” dedi.Doğalgaz konusunda da 1-2 ay önce bazı çevreler tarafından felaket senaryoları yazıldığını dile getiren Yıldız, kış aylarında doğalgaz tedariği konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.4. olağan Kocasinan ilçe kongresine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, milletvekilleri Yaşar Karayel, İsmail Tamer ve Pelin Gündeş Bakır, belediye başkanları, parti yöneticileri ve delegeler katıldı.