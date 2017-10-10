Bakan Yardımcısı Ceylan: Çevre konusunda duyarlı bir ülkeyiz

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türkiye\'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu belirterek, \"Gelişmiş ülkelerden öne geçerek çevre konusunda duyarlılığımızı ortaya koymuş bir ülke konumundayız. Bu da bizim en temel özelliğimiz\" dedi.

Bakan Yardımcısı Ceylan, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenledi. Ceylan, çevrenin kendileri için hayati önem arz eden çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Ceylan şöyle dedi:

\'\'Çevre bize emanet diye düşünüyoruz. 15 yıllık Ak Parti iktidarları döneminde birçok alanda reform niteliğinde işler yaptık. Bir taraftan sanayi büyümesini gerçekleştirirken bir taraftan da çevre alanında da gerçekten çok önemli icraatları, reformları gerçekleştirdik. Çünkü çevreye duyarlıyız. Ak Parti iktidarı olarak duyarlıyız. \'Her şey insan için\' diyoruz. İnsanımızın sağlığı her şeyin üstünde. O açıdan çevreyi önemsiyoruz. Çevre konusunda gerçekten Türkiye birçok gelişmiş Avrupa ülkesinin çok daha ötesinde sorumluluklar taşıyan ve sorumluluklar üstlenmiş bir ülkedir. Bugün birçok ülke ABD bile Kyoto Anlaşması\'na, Paris Anlaşması\'na imza atamazken Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok cesaretli bir şekilde Türkiye bugün Paris Anlaşması\'na da imza atmıştır. Bu çerçevede biz atmosferi kirleten karbon emisyonunu 2030 yılına kadar azaltmayı yüzde 21 oranında öngören bir anlaşmaya imza atmış durumdayız. Yani biz bir taraftan gelişmekte olan bir ülkeyken gelişmiş ülkelerden öne geçerek çevre konusunda duyarlılığımızı ortaya koymuş bir ülke konumundayız. Bu da bizim en temel özelliğimiz.\'\'

Ceylan, Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili\'nin kentte faaliyet gösteren Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) ve geri dönüşüm tesisi Marzinc\'in çevreyi kirlettiği yönündeki iddialarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Ceylan, \'\'Demir çelik sektörünün demir çelik fiyatlarının çok iyi olması, dünya piyasasında ihracatın artması ve benzeri gerekçelerle çok iyi bir noktadalar. Dolayısıyla biz bu kuruluşlarımızdan bugün çevreyle ilgili bu yatırımları isteme hakkımız var ve istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu konuda kararlıyız. Bu yatırımlar mutlaka yapılacak. Çevre Kanunu\'nda çok katı kurallar var, çok ciddi müeyyideleri de var. Ama inanıyoruz ki ve bekliyoruz ki gerek Kardemir gerekse Marzinc yönetimi bizim bu sesimize duyarlılık gösterecek ve bu yatırımları yapacak\'\' diye konuştu.



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