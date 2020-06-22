Bakan Varank: Yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güvenindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladı haziran ayı tüketici güven endeksi verilerini verilerine göre tüketici güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız" ifadesini kullandı.