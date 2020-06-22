Tüketici güven endeksi haziran ayında yüzde 5.2 artarak 62,6'ya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak 62,6 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, haziran ayında yüzde 0,8 oranında artarak 79,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mayıs ayında 81,8 iken, haziran ayında yüzde 4,5 oranında artarak 85,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi mayıs ayında 55,3 iken, haziran ayında yüzde 12,2 oranında artarak 62,1 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi mayıs ayında 21,7 iken, haziran ayında yüzde 6,5 oranında artarak 23,1 oldu.