Bakan Varank: Yakın gelecekte uzay araştırmacılarımızı uğurlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nasıl ki bugün kutup araştırmacılarımızı sefere uğurluyorsak, yakın gelecekte de uzay araştırması yapacak insanlarımızı da bu şekilde uğurlayacağız" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) başkanlık binasında düzenlenen '6'ncı Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Kullanılacak Milli Teknolojilerin Tanıtım ve Teslim Töreni'ne katıldı.

“20 kişilik ekiple altıncı seferimize çıkacağız”

Programda konuşan Bakan Varank, savunma sanayisinden dijital teknolojilere, elektrikli araçlardan uzay çalışmalarına kadar farklı alanlarda büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek üzere çalışıldığını belirterek, kutup araştırmalarının da bu vizyonla yürütülen önemli faaliyetlerden olduğunu söyledi. Hedeflerinin Antarktik Antlaşma Sistemi'nde 'danışman ülke' statüsü kazanarak, beyaz kıtada Türk bayrağını dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmak olduğunu söyleyen Varank, "Bildiğiniz üzere, 2017 yılından bu yana kıtaya 5 bilim seferi düzenledik. İnşallah iki gün sonra, 20 kişilik bir ekiple 6’ncı seferimize çıkacağız. Bunun kutup bilimine gönül verenler için çok heyecan verici bir süreç olduğunun farkındayım. İnanın ben de en az sizler kadar heyecanlıyım" dedi.

“Buna yürekten inanıyoruz”

Bakan Mustafa Varank, kutup araştırmacılarının sefere uğurlanması gibi yakın gelecekte de uzay araştırmacılarının bu şekilde uğurlanacağını söyleyerek, "Buna yürekten inanıyoruz. Birileri, bu vizyonu ortaya koyduğumuzda, milli uzay programından bahsettiğimizde kendilerince küçümsemeye çalışabilirler. Ama biz onların bu tavırlarına alıştık. Artık bu tavırlarına şaşırmıyoruz. Zamanında İHA'lar için, TOGG için, Turcorn'lar için, elektronik tabanlı şirketlerimiz için de hep aynısını söylediler. Ama hedefler, birer birer gerçekleşince sesleri kesildi. Bu yüzden, onların ne dediğine aldırış etmeyeceğiz, kendi işimize odaklanacağız. Ülkemizi bilim ve teknoloji yarışında hep ön sıralarda tutmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

“Antartika ekibi yerli teknolojileri test edecek”

Milli teknoloji ruhu ve yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü, test edilmek üzere sefer ekibinin hizmetine sunduklarını söyleyen Bakan Varank, şunları söyledi:

"Bu seferde 5 değerli kurumumuz tarafından geliştirilen, çok önemli ürün ve teknolojiler ekibe eşlik edecek. İlk olarak ASELSAN, sefer ekibinin iletişim ihtiyacını karşılamak için telsiz ve modüler mobil tekrarlayıcı telsiz temin edecek. Bölgenin sert hava koşulları analiz edilerek geliştirilen bu ürünler, ekibin birbirleriyle ve istasyonlarla yapacağı iletişimi güçlendirecek. Yine ASELSAN tarafından geliştirilen taşınabilir hibrit güç destek birimi de elektrik alt yapısının olmadığı Antarktika'da bilim insanlarımıza enerji desteği sağlayacak. Benzer şekilde TÜRKSAT da uydu telefonları ve BGAN cihazları ile araştırmacılarımıza telefon ve internet hizmeti sağlayacak. Haberleşmenin yanında yön bulma, haritalama ve yer tespiti konuları da kutup çalışmaları için önem arz ediyor. İşte bu noktada da HAVELSAN devreye girdi. HAVELSAN da bu sefer için milli global konumlandırma sistemi, bir GNSS alıcısı üretti. Kutup çalışmaları için yeni özellikler ve donanımlar eklenen bu ürün, araştırmacılarımıza gerçek zamanlı konum, hız ve zaman bilgisi ile kesintisiz çalışma performansı sunacak. Son olarak TÜBİTAK SAGE de geliştirip, ürettiği ısıl pil teknolojisi ile zorlu Antarktika koşullarında araştırma ekibimize büyük kolaylık sağlayacak. Isıl pil, uzun raf ömrü, kısa sürede yüksek enerji sağlama kabiliyeti, geniş çalışma sıcaklık aralığı ile ön plana çıkan bir teknoloji."

Törende Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Müdürü ve Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Gürcan Okumuş yer aldı. (DHA)