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Bilim / Teknoloji

Bakan Varank: Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı

"Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici"

17 Ocak 2022 22:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi Spyke Games'ın 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını açıkladı.
 
Sosyal ve gündelik mobil oyunlar üreten Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Bakan Varank konuyla ilgili açıklama yaparak, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici. Tebrikler"
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Türk oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor"

"Geliştirdikleri oyunları milyarlarca insanın oynadığı Türk oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici. Tebrikler"
 
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