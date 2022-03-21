Bakan Varank: Tersine beyin göçü programı ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) tersine beyin göçü programları ile 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor" dedi.

Bakan Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne video konferans ile katıldı. Varank, Avrupa Birliği çerçeve programları dahil olmak üzere tüm iş birliği fırsatlarını yakından takip ettiklerini belirterek, şimdiye kadar dahil oldukları platformlar aracılığıyla 100'den fazla ülkedeki araştırmacıların, Türk araştırmacılarla iş birliği geliştirebilmesine olanak sağladıklarını söyledi. Varank, "Bilim ve teknoloji alanında ortaklıklarımızı artırmaya yönelik olarak ikili iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz. Ülkelerin ilgili kurumlarıyla proje çağrılarına çıkıyor, bilim insanlarının ortak araştırma faaliyetleri yürütebilmelerini sağlıyoruz. Yine ülkemizin bilim ve teknoloji yeteneğini ulusal ve dış politikadaki önceliklerimiz doğrultusunda geliştirmek için 'bilim diplomasisi' faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Ekim ayında imzaladığımız katılım anlaşması aslında bunun en somut örneği. Böylece dünyanın en yaygın sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan 'Ufuk Avrupa'ya dahil olduk" dedi.

“Projeleri 29 Türk koordinatör yürütüyor”

Bakan Varank, Horizon 2020 kapsamında, 1349 Türk yürütücünün dahil olduğu 948 farklı projenin AB'den yaklaşık 300 milyon euro fon almayı başardığını belirterek, "Böylece 2004 yılından bu yana ilk kez katılım sağladığımız AB programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazlasını ülkemize geri kazandırdık. Geçtiğimiz yıllarda başarıyı sadece bir AB projesine dahil olabilmekte arıyorduk. Şimdi ise Avrupa'dan çok sayıda kuruluşun dahil olduğu büyük konsorsiyumlu projeleri 29 Türk koordinatör yürütüyor. Ayrıca Avrupa'nın en prestijli araştırma desteği olarak kabul edilen Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) fonundan faydalanan Türk araştırmacıların oranı da son dönemde ciddi şekilde arttı. Şimdiye kadar 30 araştırmacımız ERC tarafından desteklendi. Ülkemiz adına çok önemli bir kazanım" diye konuştu.

“12 ülkeden 36 uluslararası genç araştırmacı geliyor”

Bakan Varank, dünyanın en prestijli üniversitelerinden, Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan global şirketlerden ve uluslararası araştırma enstitülerinden 127 bilim insanının, çalışmalarını Türkiye'ye taşımayı başardığını söyleyerek, şunları söyledi:

"Bununla da yetinmedik. Halihazırda Türkiye'de çalışmalarını sürdüren başarılı araştırmacılar için de 'Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattık. Her iki alanda da 2021 yılında yeni bir çağrıya çıkmıştık. 'Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları' kapsamında daha anlaşılır ya da popüler bir ifadeyle TÜBİTAK'ın tersine beyin göçü programları ile 47'si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor. 9 ülkeden (ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya) 27 kıdemli araştırmacı, ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu araştırmacılar Harvard, Huazhong, John Hopkins, Ohio, Osaka, Purdue, Achen, Tokyo ve Tubingen gibi saygın ve prestijli üniversitelerden geliyorlar. Sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, teknik bilimler ve temel bilimler alanlarında çalışmalarını Türkiye'de sürdürecekler. Yine 2021 yılı çağrısı ile 12 ülkeden 36 uluslararası genç araştırmacı ülkemizdeki 21 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu genç araştırmacılar da Duke, Harvard, Humbold, MIT, Seul, Stanford, Münih, Tokyo üniversiteleri gibi başarılı 31 üniversite ve araştırma merkezinden ülkemize geliyor."

“42 araştırmacıyı destekleyeceğiz”

Bakan Varank ayrıca ilk kez ilan edilen 'Ulusal Lider Araştırmacılar Programı' kapsamında Türkiye'de araştırmalarını sürdüren 42 araştırmacıyı da destekleyeceklerini kaydederek, "Böylece toplamda 105 lider ve genç araştırmacının katkılarıyla ülkemizin bilim, yenilikçilik ve inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğiz. Sayıları 200'ü aşan üniversitelerimiz, 1600'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimiz, 92 teknoloji geliştirme bölgemiz ve 200 binin üzerinde araştırmacımız, bilim merkezlerimiz, araştırma altyapılarımız bu ekosistemin temel aktörleri. Şimdi bize önemli başarılar getiren bu Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin niceliğini artırmaya odaklanmış durumdayız. Bunun için milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yenilikçi politikalar üretiyoruz" dedi.(DHA)