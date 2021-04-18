Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya: Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü köşesinde yer alan "aşı" açıklamalarına yanıt verdi.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli aşı için gönüllü denek olmasına ilişkin olarak, "Gürsel çiftinin VLP aşısının Faz 1 çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gönüllü denek olmuş Doğrusu şaşırdım. Çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler. Bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç. Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü daha önce aşı olmuş olmak Faz 1 çalışmasını bozacak bir durum." yorumunu yaptı.

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Varank da sosyal medya hesabından Altaylı'ya yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020’de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum."