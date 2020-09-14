Bakan Varank: Bu yılın üçüncü çeyreğinde yüksek büyüme bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuz ayı sanayi üretimini Twitter hesabından değerlendirdi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüksek büyüme beklediklerini söyledi.

Varank Twitter hesabından şöyle yazdı: "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3'üncü çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz.”

TÜİK'in bugün açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 8.4, yıllık yüzde 4.4 arttı.

https://twitter.com/varank/status/1305412212287303686?s=20