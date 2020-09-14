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Ekonomi

Sanayi üretimi Temmuz'da aylık yüzde 8.4, yıllık yüzde 4.4 arttı

14 Eylül 2020 10:00

Sanayi üretimi Temmuz'da aylık yüzde 8.4, yıllık yüzde 4.4 arttı.



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