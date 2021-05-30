Bakan Varank: TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraber telefon üretiyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji devi TCL'nin Arçelik ile anlaşarak Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladığını açıkladı.

Varank, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Ziyarette Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Bakan Varank, tesiste incelemelerde bulunduktan sonra seri üretim bandından çıkan cep telefonlarını imzaladı.

"Yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon"

Bakan Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını söyledi. Varank, akıllı telefon pazarının dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek "TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var. TCL hem Çin’de hem de global anlamda önemli bir marka. Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye’de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar" dedi.

"Türkiye’nin avantajlarından faydalanın"

Varank, global markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladıklarını kaydederek, "Global markalara şu tavsiyemiz var. Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin özellikle Türkiye’den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye’nin avantajlarından faydalanın" diye konuştu. Farklı markaların yatırım stratejilerinde almayı planladıkları aksiyonlar, hedef büyütme niyetleri olduğunu anlatan Varank, bakanlık olarak, hükümetin diğer birimleriyle birlikte global markaların Türkiye’de teknoloji yatırımlarını daha da artırmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.