Bakan uyardı: 'Boğaziçi Köprüsü'nde koşmayın, yıkılabilir'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 17 Kasım Pazar günü 35'incisi koşulacak İstanbul Maratonu için Boğaziçi Köprüsü’nde önlem alacaklarını açıkladı. Bakan Yıldırım bir soru üzerine, “Boğaziçi Köprüsü bir asma köprü. Asma köprü olunca toplu halde koşarak geçmenin rezonans riski var. Rezonans olunca ne oluyor? Köprüdeki salınımlar artıyor. Salınımlarda eğer köprünün özgün frekansıyla aynı değere ulaşırsa artık salınımlar sönümlenmiyor, köprü yıkılıncaya kadar devam ediyor, aynen deprem gibi” dedi.

Herhangi bir 'tatsız' olaya mahal vermeden...

Yıldırım, “Bu işin teorisi, yani işin fiziği bu. Böyle bir durumun binde bir ihtimal de olsa yaşanmaması gerekiyor. Sadece köprü geçişinde grup grup alınıp, bir grup köprüyü terk edecek ve orada artık koşma değil yürüyüş şeklinde geçilecek. Ondan sonra diğer grup geçecek. Böyle bir uygulama yapmak zorundayız. Geçen yıl salınım ciddi bir boyuta ulaştı, hala emniyet sınırlarında olmakla beraber tedbirli olmamızda fayda var. Amaç İstanbul’da geleneksel şenliği herhangi bir tatsız olaya mahal vermeden tamamlamak” diye konuştu.