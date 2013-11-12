Kadir Topbaş'tan Boğaziçi Köprüsü itirafı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 17 Kasım’da yapılacak olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda bir takım değişikliklere gidildiğini belirtti. Topbaş, köprünün ağırlığı kaldırabilmesi için halk koşusunun gruplar halinde yapılacağını söyledi.

Topbaş, koşucuların köprüye gruplar halinde alınacağını şu sözlerle açıkladı: “30 bin civarında maratoncunun katılımı bekliyoruz. Belki de artacak. Halk koşusu olarak da 100 binin üzerine çıkacak. Köprü güvenliği açısından da halk koşusunda bunu bölerek zaman aralıklarıyla köprüyü geçmeye sağlıyoruz. Köprüyle ilgili geçen yıl da bazı tedbirler almıştık. Bu sene de halk maratonu geçiş sırasında köprü üzerinde beklememeleri için uyarılar koyduk. Bunun yanı sıra diğer taraftan köprü girişinde yüz bin ve daha fazla kişinin katılımda daha küçük gruplar şeklinde 15'er dakika aralıklarla köprüye giriş verilecek. Ve köprünün üzerinde bekleme yapılmadan belirli bir yürüyüş içerisinde geçişimizi sağlayacak bir sistem getiriyoruz. Köprüde bir risk oluşmasın diye tedbirler alınıyor. Köprüde endişe verici bir durum çıkmasın diye. İstanbul için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum.”

2010'da faciadan dönülmüştü

18 Ekim 2010 tarihinde yapılan Avrasya Maratonu’nun halk koşusu sırasında, üzerinde yüzelli binden fazla kişinin geçmesi nedeniyle sallanan Boğaziçi Köprüsü için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan “endişeye gerek yok” açıklamaları gelmişti. Karayolları “Limit aşımı olsaydı sistem uyarı verirdi” savunmasını yaparken Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım “Asma köprü olur da sallanmaz mı? Ne yapacaktı yani, köprünün işi sallanmak” demişti.

Mimar Prof. Dr. Ahmet Vekif Alp ise yetkililerin aksine titreşimlerin birbirini tetikleyerek büyüyebileceğine dikkat çekerek, şu uyarıda bulunmuştu: “Rezonans biraz daha sürseydi köprü yıkılabilirdi. İstanbul’a geçmiş olsun.”