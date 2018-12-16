Bakan Turhan kürsüye çıktı, CHP'li vekiller 'istifa' sloganı attı (2)

\'SİNYALLİ HAT UZUNLUĞUNU SON 9 YILDA 5 BİN 746 KM\'YE ULAŞTIRDIK\'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Meclis Genel Kurulu\'nda CHP\'li milletvekillerinin \'istifa\' yazılı dövizleri ve sloganlarıyla protesto edilmesinin ardından birleşime ara verildikten sonra yaptığı konuşmada, \"Sinyalli hat uzunluğunu son 9 yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda günde sinyalizasyon sistemiyle 746, trafik memuru ile 493 adet tren taşımacılık hizmeti veriyor. Olmazsa olmaz değil\" dedi.

CHP\'Lİ MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURUL\'U TERK ETTİ

Bakan Turhan, aradan sonra tekrar kürsüye çıkarken, CHP\'liler ise Bakan Turhan\'ın konuşmasını dinlemeden Genel Kurul\'u terk etti. Bakan Turhan, Ankara\'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasına ilişkin, \"Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu kazayla ilgili üç gündür yoğun müzakere yaşandı. Değerlendirmeleri ve insani hassasiyeti çok kıymetli buluyorum. Başka mecralarda yapılacak değerlendirmeleri de önemsiyoruz. Odaklandığımız nokta insan hayatı ve güvenliktir. Bu çerçevede kazanın sebebine yönelik incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor, sonuçlarını en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gereken yapılacaktır\" diye konuştu.

\'SİNYALLİ HAT UZUNLUĞUNU 5 BİN 746 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK\'

Bakan Turhan, kazayla ilgili sinyalizasyon sistemi tartışmasına da değinerek, \"Sinyalizasyon konusu sürekli tartışılıyor. Sinyalli hat uzunluğunu son 9 yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda günde sinyalizasyon sistemiyle 746, trafik memuru ile 493 adet tren taşımacılık hizmeti veriyor. Olmazsa olmaz değil\" dedi.

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