Bakan Tüfenkci, yeni dönem hedefini açıkladı (3)

HORTUMDAN ZARAR GÖREN BÖLGELERE ZİYARET

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyetle birlikte hortum felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi\'ni ziyaret etti. Bakan Tüfenkci\'yi AK Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani ve Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ile Kumluca Belediye Başkanı AK Parti\'li Hüsamettin Çetinkaya karşıladı.

BAKAN\'A, \'SİGORTAM\' DİYEREK, KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Sera ve tarım alanlarıyla evleri zarar görenleri ziyaret eden Bakan Tüfenkci, hortuma maruz kalanların sorunlarını dinledi. Sera üreticisi Ümit Abacı, Bakan Tüfenkci\'ye \"Hortum felaketi yaşadık. Her gelen yetkili, sigorta ve evrak soruyor. İşte benim sigortam\" diyerek, kimliğini gösterdi. Bakan Tüfenkci de üreticiye maddi zararlarının giderilebileceğini söylerken, önemli olanın can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı. Bakan Tüfenkci\'nin evlerinin önünde görüştüğü kadınlar ise bölgede elektrik kesintisi olduğunu belirterek, sorunun çözümü için bakandan yardım istedi. Tüfenkci, kadınlara kısa zamanda bölgeye elektrik verileceğini söyledi. Bakan Tüfenkci\'nin görüştüğü diğer mahalle sakinleri de sözlerin söylemde kalmamasını ve icraata geçirilmesini istedi.

\'YARALAR KISA ZAMANDA SARILACAK\'

Bakan Tüfenkci, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hortumun neden olduğu zararların giderilmesi için hükümet olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten Tüfenkci, şunları söyledi:

\"Rabb\'im böyle afetlerle bizleri baş başa bırakmasın; ama sevindirici olan, bu afetten dolayı vatandaşımız bir can kaybı yaşamadı. Ebetteki malın zararı giderilir. Bu zararın giderilmesinde hükümet olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zaten milletvekillerimiz meclis çalışmalarını bırakarak vatandaşımızla beraber. Valimiz, belediye başkanımız ilk günden beri burada. Zararın giderilmesi ve tespiti için çalışmakta. 1000 dönümlük alanda hortum zararı olduğunu görüyoruz. 800 dönüme yakın alanda da portakal bahçelerinin zararı olduğunu görüyoruz. Her kurum kendi üstüne düşeni yapıyor. Asıl amacımız vatandaşımızın mağduriyetini giderebilmektir. Ne kadarını gideririz, hangi ölçüde gideririz bunların tamamını inşallah kısa zamanda yapacağımız yardımlarla, çalışmalarla ortaya koymuş olacağız. Yaraları kısa zamanda sararak artık bu zararı unutup üretimimize devam edeceğiz. Bundan sonra hangi noktada yakalarsak üretimi oradan devam edeceğiz.\"

BAKANDAN \'ZAM\' UYARISI

Bölgedeki seraların büyük kısmının ihracata dönük üretim yaptığını aktaran Bakan Tüfenkci, bu noktadaki zararın giderilmesi için de neler yapılabileceğinin konuşulacağını kaydetti. Tüfenkci, bölgedeki zararın ardından sebze ve meyve fiyatlarının zamlanacağı söylentilerine ilişkin ise fırsatçıların bu durumu bahane edip, zam yapmaması gerektiğini vurguladı.

FİNİKE\'Yİ DE ZİYARET ETTİ

Gümrük Bakanı Tüfenkci, Kumluca\'nın ardından Finike ilçesinde de hortum nedeniyle hasar gören yerleri ziyaret etti. Tüfenkci, yeni adliye binası önünde, Finikeli olan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Finike Belediye Başkanı AK Parti\'li Kaan Osman Sarıoğlu\'dan son durumla ilgili bilgi aldı. Tüfenkci, hasar tespitinin ardından yaraların sarılması konusunda destek olacaklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, daha sonra bölgeden ayrıldı.



Ramazan SARIKAYALI- Suat SÖĞÜT/KUMLUCA, FİNİKE (Antalya), (DHA)



FOTOĞRAFLI