Bakan Tüfenkci ve Yılmaz Sivas'ta (2)

\"ÜRETEN İSTİHDAM EDEN HÜKÜMETİMİZCE DESTEKLENMİŞTİR\"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ziyaretlerinin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde valilik, belediye ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı\'nın destekleriyle yapılan \'Sivas Değerleri Fuarı\'nın açılış programına katıldı. Programa Bakan Yılmaz ve Tüfenkci\'nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda il protokolü katıldı. Açılışın ardından Bakan Yılmaz ve Tüfenkci fuarda açılan firmaların stantlarını ziyaret etti. Daha sonra Bakan Yılmaz ve Tüfenkci Sivas Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 125\'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen Sivas\'a Değer Katanlar Ödül Töreni\'ne katıldı.

Programda konuşan Bakan Yılmaz, ödül alacak olan firma ve yöneticilerini tebrik ederek, üreten istihdam oluşturan herkes her zaman hükümetimizce desteklenmiştir. Bu dönemde ekonomide istikrar ve güven sayesinde yatırım arttı, istihdam arttı, ihracaat arttı. Bu yıl içinde 1 milyon 600 bin ilave istihdam oluşturuldu. Memletimizi daha çok geliştirecek, büyütecek ve refaha ulaştıracak olan şey daha fazla yatırım ve daha fazla üretim, daha fazla ihracaattır\" dedi.

\"MEB\'E 100 BİN SURİYELİ ALINACAĞI YALANDIR\"

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı\'na 100 bin Suriyeli alınacağı iddialarını yalanlayarak, \"Daha kaliteli bir eğitim için müfrededatı değiştirdik. En çağdaş, en demokratik, en bilimsel müfredatı yaptık ve evlatlarımıza bu yeni müfredatla eğitim vereceğiz. Ancak görüyorum ki benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere birtane hiç gerçek olmayan \'Biz gerçek olmayanı söyleyelimde 100 kişiden 99\'u inanmasa birtanesi inansa bizim için kardır\' diyerek bugün birisi bir tweet atmış, \'Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin Suriyeliyi memur yapacak\' diyor. Birde diyorki resmi gazetede yayımlanmış. Yalan olduğu belli, kesin yalan. İyi ama ne yapacaksın adam böyle yazıyor. İnsanların yalanlara inanmaya meyili var. 1 kişi inandırsa kar diyor.\" diye konuştu.

\"MÜFREDATTAN ATATÜRKÇÜLÜK KALDIRILMADI\"

Müfredattan Atatürkçülüğün kaldırıldığına dair iddialara da cevap veren Bakan Yılmaz, \"Yine bir başkası da diyorki \'Müfredatta Atatürkçülük kaldırıldı\' diyor. Bizim hem ortaokul sonra hemde lise sonda İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi var. Yeni müfredatta Beden Eğitimi ve Spor dersi zorunludur 9, 10, 11, ve 12\'nci sınıflarda burda Atatürk\'ün beden eğitimi ile ilgili sözleri öğretiliyor. Atatürk\'ün sözlerinden hareketle Atatürk\'ün spora ve sporcuya verdiği önemi açıklar. Bir başka kazanım Atatürk\'ün sporla ilgili sözlerinden oluşan poster hazırlar. Bir başka kazanım Atatürk\'ün ilgilendiğin spor dallarını tanıtan sunu hazırlar. \'Beden Eğitimi ve Spor dersinde dahi Atatürk vardır\' desem doğruyu söylemiş olurmuyum. İlkokul birinci sınıfa giden çocuğun evinin adresini bilmesi beklenmez. Kendi telefon numarasını bilmesini de beklenemez. Ama denirki evinizin adresi ve telefon numaranızı bir kağıda yazın cebinizde dursun derler. Şimdi bu çocuğa ilkokul birinci sınıfta Atatürk\'ün hayatını bilir. Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk\'ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölümü ve Anıtkabir üzerinde durulur\" ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Türkiye\'de insan odaklı bir büyümeyi hedef aldıklarını belirterek,\"Biz \'insanı yaşatki devlet yaşasın\' anlayışı içinde insan odaklı bir büyümeği hedef alıyoruz. Onun için bütün politikalarımızın başında insan gelir. Biz bu ülkenin değerlerine saygılıyız. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal Atatürk\'ü bu ülkede ayrıştıran unsur olarak kullanılmasına değil, birleştirmesinden yana kullanılmasından yanayız. Dolayısıyla birileri gibi biz bunu ayrıştırma, ötekileştirme unsuru olarak kullanmadık. Önemli olan Türkiye\'yi vesayetten kurtarmaktır. Özellikle biz her yıl yüzde 5\'in üzerinde büyümeyi yakalamak için gayeret ve çaba gösteriyoruz. Heryıl 1 milyon insanımıza iş ve aş bulmak zorundayız. Bizim derdimiz insanımızın işini, aşını büyütmek, refah düzeyini artırmak ve çağdaş bir yaşam şekline kavuşabilmesinin önünü açabilmektir\" dedi.

Konuşmaların ardından vergi rekortmeni firma ve temsilcilerine Tüfenkci ve Yılmaz tarafından plaket verildi. STSO Başkanı Osman Yıldırım ise Bakan Tüfenkci\'ye Sivas\'ın dünyaca ünlü köpeği olan yavru Kangal Köpeği hediye etti. Programın ardından Bakan Tüfenkci ve Yılmaz havayolu ile Kayseri\'ye hareket etti.

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