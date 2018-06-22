Bakan Tüfenkci: Türkiye'de muhalefet problemi var 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'de iktidar problemi olmadığını muhalefet problemi olduğunu belirterek, \"Muhalefetin Türkiye\'yi daha ileri götürecek projeler yapması, iktidarı zorlaması gerekirken yıkım ve yalan üzerine siyaset izliyorlar\" dedi.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran seçimleri kapsamında Doğanşehir ilçesi merkezinde önce esnafı ziyaret etti, ardından da Küçüklü, Gövdeli ve Kapıdere mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Küçüklü Mahallesi\'nde konuşan Bakan Tüfenkci, bir tarafta 16 yıldır Türkiye\'nin her bir karış toprağını adım adım gezen bir lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta da yeni yeni Türkiye\'yi tanımaya çalışan bir adayın olduğunu belirtti. Bakan Tüfenkci, muhalefetin yıkım siyaseti uyguladığını vurgulayarak, \"Karşımızda yerli otomobil projesini, Kanal İstanbul projesini yaptırmayacağız diyen bu kadar vizyon noksanı bir aday var. Kanal İstanbul gezinti için yaptırılan bir kanal değil. Boğaza alternatif Türkiye\'nin güvenliği ve stratejisi ile çok yakından alakalı ve Türkiye\'nin özellikle ekonomik anlamda kalkınmasına da önemli katkı verecek önemli projelerden birisi\" diye konuştu.

\'VİZYONDAN YOKSUNLAR\'

Son 5 yılda dünyadaki 10 en büyük projenin 6\'sının Türkiye\'de yapıldığını vurgulayan Bakan Tüfenkci, \"Ama bazıları Türkiye\'de bu yapılan projeleri, Çanakkale köprüsü de dahil olmak üzere köprüleri, yolları, limanları, havalimanlarını demir yığınları olarak görüyorlar. Maalesef böyle bir vizyondan yoksunlar\" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Türkiye\'de iktidar problemi olmadığını muhalefet problemi olduğu kaydederek şunları söyledi:

\"Muhalefetin Türkiye\'yi daha ileri götürecek projeler yapması, iktidarı zorlaması gerekirken yıkım ve yalan üzerine siyaset izliyorlar. Bu yollar, bu limanlar, bu havalimanları olmazsa yeni yeni fabrikalar kurulur mu? Gençlerimize istihdam sağlanır mı? 1 yılda, 1 milyon 200 bin küsur ilave istihdam sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Sizler güçlü bir hükümetin başına Recep Tayyip Erdoğan\'ı, güçlü meclise de AK Parti\'yi getirirseniz işsizlik rakamlarımız 24 Haziran\'dan sonra hızla aşağı inecektir.\"

\'TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ\'

Ardından Gövdeli Mahallesi\'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz\'u bu ülkenin unutmadığını, dış güçlerin ülkeyi bölmek için farklı yollar denediğini kaydetti. Tüfenkci, terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele verildiğini belirterek cümlelerine şöyle devam etti:

\"Birileri Kandil\'e boşuna gitmeyin kimse yok diyordu ve Afrin\'e de gitmeyin, Cerablus\'a da gitmeyin diyorlardı ama biz söz verdik dedik ki terörü kaynağında kurutacağız. Oralar emin olmadıkça, Türkiye emin olamaz dedik ve oralara gittik bütün gücümüzle. Eğer Dolar\'ı, Euro\'yu yükseltiyorlarsa bunların arkasında oralara gitmeyin diyen güçler var. Ama biz \'ben onlardan izin almam milletten izin alırım\' diyen Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında siyaset yapıyoruz.\"



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