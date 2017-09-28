Bakan Tüfenkci: Farklı bir Hatay göreceğiz (2)

\'BİRÇOK TEDBİR VE TEŞVİK, ESNAFIMIZ TARAFINDAN BİLİNMİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hatay ziyareti kapsamında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi\'nde (YİKOB) düzenlenen, Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantısı\'na katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, katıldığı bilgilendirme toplantılarında, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri çalışmaların esnaf tarafından yeterince bilinmediği kanısına vardığını belirtti. Bu konuda yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapmadığını ya da esnafın karşısına çıkan engeller nedeniyle bu çalışmalara yanaşmadığını ifade eden Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

\"Önümüzdeki yıldan itibaren esnafımıza farklı bir yol açalım ve esnafımızı nasıl destekleriz, onun hesabını yapalım. Esasında baktığım zaman bu bilgilendirme toplantılarına katıldığımda görüyorum ki; bizim hayata geçirdiğimiz birçok tedbir ve teşvikin esnaflarımız tarafından bilinmediğini görüyorum. Bu iki şeyden kaynaklanabilir, ilki, bizim kamu görevlilerimiz yeteri kadar aydınlatmamıştır, anlatmamıştır, ya da biz bunları Ankara\'da yapmışız, ama yereldeki arkadaşlarımız ya da bürokrasi öyle engeller çıkarmıştır ki, gelen vatandaş \'tövbe\' deyip geri gitmiştir. Dolayısıyla biz bu bilgilendirme toplantılarında bunun da testini yapmış bulunuyoruz.\"

Esnafa çeşitli kolaylıklar sağladıklarını belirten Bakan Tüfenkci, \"29 yaşını doldurmamış esnaf ve sanatkarlarımızı teşvik etmek için özellikle 75 bin liraya kadar olan kısmını gelir vergisinden muaf tuttuk. Yine özellikle şoför esnafımızın ÖTV talepleri vardı, biz bunu hayata geçirdik. Büyük bir kısım için basit usul vergi mükelleflerinin ticari kazançlarının yıllık 8 bin liraya kadar olan kısmını gelir vergisinden istisna ettik. Yine esnafımız için vergide nasıl kolaylık sağlarız konusunda çalışıp, bu çalışmayı Maliye Bakanlığımıza sunduk\" dedi.

AHİLİK ESNAF SANDIĞI UYGULAMASI BAŞLIYOR

İflas eden veya işleri bozulan esnafa işsizlik maaşı gibi 9 ay ile 1 yıl arasında belli bir maaş verilmesini sağlayacak olan Ahilik Esnaf Sandığı uygulamasının 2018\'de başlayacağını kaydeden Tüfenkci şöyle devam etti:

\"Ben esnaflarımızın sahip çıkmasını istiyorum, bazıları buna itiraz ediyor. Ahilik Esnaf Sandığını kurduk, burada şunu amaçladık. Özellikle, bizim küçük esnafımız bazı nedenlerle iflas ederse, işini bırakırsa, en azından yeni bir iş imkanı oluşturana kadar 9 ay-1 yıl kadar bir asgari ücretle işsizlik maaşı gibi bir maaş alsın istedik. Bunu Meclisten yasasını çıkardık, bu sandığı da kurduk. İnşallah 2018\'den itibaren de uygulaması başlayacak. Bugün dertlerinizi dinlemek, sizi daha iyi anlamak için bu toplantıyı düzenledik. Hatay bizim için önemli. Ben inanıyorum ki Hatay\'ı, birçok arkadaşın söylediğinin aksine, 5-6 yıl sonra çok farklı göreceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin meselesi sadece Hatay\'ın meselesi değil, Hatay için çok önemli ama baktığımız zaman Kilis\'ten Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye\'ye, Mardin\'e, İstanbul\'a kadar uzanan bir yol.\"

Bakan Tüfenkci konuşmasının ardından toplantıya katılan esnaf ve sanatkarların sorularına da cevaplar verdi. Ardından Ak Parti Hatay İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Tüfenkci, Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geçti. Tüfenkci\'nin inceleme yaptığı gümrük kapısında geniş güvenlik önlemi alındı.



FOTOĞRAFLI