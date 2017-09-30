Bakan Soylu: Yaylalardaki kaçak yapılar yıkılacak (2)

ÇARŞIBAŞI KONGRESİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşıbaşı İlçesi\'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Bakan Soylu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değerlendirmede bulunarak Türkiye\'nin yeni bir yolculuğa başlayacağını belirtti, partisinin Türkiye’yi koşar bir hale getirdiğini söyledi.

Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen referandumu hatırlatan ve kimseye bu topraklarda oyun oynattırmayacaklarının altını çizen Bakan Soylu, “Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Onlar bize hamle yapıyor, biz onlara hamle yapıyoruz. Türkiye’yi tanımıyorlar, Türkiye’nin gücünü, kudretini bilmiyorlar. Baktılar ki 15 Temmuz’u, 17-25 Aralık darbesini yediremediler, ‘acaba şimdi Barzani üzerinden Türkiye’ye bir engel teşkil edebilecek bir hamle getirebilir miyiz?’ diye bir düşünce içerisindeler. Bakın Türkiye sizi o çuvala koyar, o çuvalın da başını bağlar, ondan sonra da atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynayamaz. Biz ne zaman sakin duracağımızı, ne zaman celalleneceğimizi, ne zaman da tekmemizin pek olacağını kendimiz karar verip, kendimiz hesap ederiz. Kimseye bu topraklar ve bu coğrafya üzerinde oyun oynattırmayız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

CHP’LİLERE ‘AĞIR OL’ GÖNDERMESİ

Bakan Soylu daha önce tabiat parkı ilan edilen kentteki bazı yaylalara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ile bazı muhalefet partisi mensuplarını isim vermeden eleştirerek şöyle konuştu:

“Geçen Orman ve Su İşleri Bakanımız geldi. Kadıralak ve Hıdırnebi yaylaları tabiat parkı haline getirildi. Arkasından ‘Buraya farklı şeyler yapacaklar’ dediler. Anlamıyor musunuz, ismi tabiat parkı. Üzülüyorum sadece. İl başkanımız bir açıklama yaptı. \'Bu meseleyi yanlış anlıyorsunuz. yakıştıramıyoruz\' dedi. Buralı bir milletevkili İl başkanımıza hakaret etti. Ağır ol. Tekrar söylüyorum, ağır ol. Meseleleri doğru anla. Trabzon’un turizm ve tabiatının korunması için tabiat parkı ilan edildi. Ne yapılsın yani. Gitsin oraya birileri istedikleri gibi bir şey yapma fırsatı mı yakalasın? Nasıl bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. El insaf. İnsan bir söz söylerken ölçülü söyler. Olmayan bir şey üzerinden insanlara hakaret etmeyin. Böyle bir dönem başlarsa, biz zararlı çıkmayız. Bu tip siyaset yapmayı da kendimize yakıştırmayız. Ama söylenecek sözün de altında kalmayız.”

Tek liste olarak gidilen kongrede Hakan Kocaman Ak Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı oldu.

Bakan Soylu daha sonra Atatürk Alanı\'na gelerek burada organize edilen etkinlilte vatandaşlara aşure dağıttı.

FOTOĞRAFLI