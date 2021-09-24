Bakan Soylu, vekillerin sorularına cevap vermedi, başka bakanlıklara yönlendirdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in geçtiğimiz Temmuz ayında sorduğu sorulara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. Bakan Soylu, AKP'li Ordu Belediyesi'ne ait şirketin gıda kolisi alım ihalesi hakkında İçişleri Bakanlığına verilen soru önergesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönlendirdi. Diğer milletvekillerinin sorularına Soylu'nun verdiği cevaplardan örnekler veren Adıgüzel, "Gençlerin mutluluk oranı ile ilgili bir çalışmaları olup olmadığı sorusunun da Hazine ve Maliye Bakanlığına havale etmiş" dedi.

CHP'li Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorulara cevap vermek yerine geçiştirdiğini belirtti.

"Tek bir paragrafla cevap veriyor ve bu soruların kendi bakanlığı değil başka bakanlıkları ilgilendirdiğini söylüyor"

Adıgüzel, Bakan Süleyman Soylu'nun birçok milletvekilinin sorularına da ortak tek bir paragrafla cevap verdiğini ve bu soruların kendi bakanlığı değil başka bakanlıkları ilgilendirdiğini söylediğini açıkladı.

Belediyelerin İçişleri Bakanlığına bağlı kurum olduğunu belirten Adıgüzel, "Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak kuruluşu olan ORTAR şirketinin gıda kolisi alım ihalesindeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili soru önergelerini Soylu'ya yönelttik. Ancak Süleyman Soylu yazdığı cevap yazısında konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın alanına girdiğini iddia etmiş" dedi.

Sorular çeşitli Bakanlıklara yönlendiriliyor

Diğer milletvekillerinin sorularına verilen cevaplardan örnekler veren Adıgüzel şunları söyledi:

"Kaş ilçesinde orman arazisinden kum çalarken yakalanıp gözaltına alınan kişilerin AKP'li Belediye Meclis üyeleri olup olmadığı sorusunu Adalet Bakanlığı'na, sarmalık tütün satan işyerlerinin sayısı ve illere göre dağılımı sorusunun Tarım Bakanına, gençlerin mutluluk oranı ile ilgili bir çalışmaları olup olmadığı sorusunun da Hazine ve Maliye Bakanlığına havale etmiş."